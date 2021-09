Promozione, girone D: tutti i risultati della prima giornata delle padovane

Unione Cadoneghe di misura sul Football Valbrenta, pareggio casalingo per la Curtarolese con la perla su punizione di Pavanello, sconfitta a Vedelago per l'Ambrosiana Trebaseleghe

Un bilancio positivo all'esordio delle padovane inserite nel girone D del campionato di Promozione. Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Sorprende proprio la caduta dell'Ambrosiana Trebaseleghe sul campo del Vedelago con il risultato di 2 a 1. Succede tutto nel primo tempo. Vantaggio trevigiano su rigore con Giuliotto al 20', ma il pareggio dei padovani arriva dieci minuti dopo con il solito De Pieri. Rete che fissa il risultato a firma di Tronchin al 36'.

Vittoria meritata per il Cadoneghe. Basta una marcatura di Conte al 37' per avere ragione di un Valbrenta coriaceo e sempre in partita.

Bel pareggio, con anche qualche rimpianto per la Curtarolese in trasferta a Zero Branco. La gara si mette in discesa al 31' con un calcio di punizione al millimetro di Pavanello che porta avanti i padovani. La gara è equilibrata e quando tutto sembra muoversi per la vittoria in trasferta della Curtarolese, ecco la rete di Vedovato a cinque minuti dalla fine della gara.

Ecco le tre gare delle patavine nel girone del veneziano-trevigiano:

Vedelago-Ambrosiana Trebaseleghe 2-1 (20' rig. Giuliotto, 36' Tronchin; 30' De Pieri)

Unione Cadoneghe-Valbrenta 1-0 (37' Conte)

Zero Branco-Curtarolese 1-1 (85' Vedovato; 31' Pavanello)