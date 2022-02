Promozione, girone D: tanta lotta e alla fine la spunta il Valbrenta, Curtarolese caduta che fa male

Continua il periodo difficile della Curtarolese, dopo la sconfitta in casa del Valbrenta. Gara difficile quella in Valstagna, con tanto agonismo e la fisicità a farla da padrona, rispetto al fraseggio e la palla a terra. E adesso l'incubo play out per i padovani inizia ad essere realtà, anche se Valbrenta e Ambrosian Trebaseleghe distano rispettivamente uno e due punti di distanza. Da valutare le condizioni fisiche di Ambrosi, per un colpo subito nel primo tempo, e di Zabeo, uscito claudicante a dieci minuti dalla fine.

LA CRONACA

Il primo tempo è equilibrato e soprattutto avaro di emozioni. Le due compagini si vigilano in mezzo al campo e le assenze di Pavanello e Pace si fanno sentire. Meglio nella ripresa con una Curtarolese che ci prova di più e colpisce un palo con Falco e poi Baggio si esalta su Matos. La gara sembra virare sul pareggio, con la bilancia lievemente a favore della Curtarolese, ma Pasinato fa il guastafeste per Chiriac e compagni e regala un rete fondamentale per i suoi. La rete scuote la Curtarolese, ma Baggio chiude la serranda e non concede nessuna chance ai padovani. Come previsto, per questa Curtarolese ci sarà da lottare fino all'ultimo secondo di questo campionato.

Ecco il tabellino della gara:

VALBRENTA: Volpe, Baggio, Dal Toso, Arthur Francis, Costa, Frangu, Ceccon, Ovoyo, Pasinato (90' Bozza), Mocellin (80' Alberti), Cappelletto (77' Nichele). A disp.: Vrapi, Dalla Bona, Bortot, Mazzuccato, Scotton, Bianchin. All.: Lago

CURTAROLESE: Maragno, Cervasio, Zabeo (80' Pace Ray), Randazzo, Salvato, Banzato (88' Moise), Babato, Omeragic, Falco, Chiriac, Ambrosi (34' Matos). A disp.: Padoin, Coccato, Gallo, Mantelli, Garofolin, Miatello. All.: Ton

ARBITRO:Zanconato di Portogruaro

RETI: 68' Pasinato (V)

Ammoniti: Banzato, Matos, Baggio, Frangu, Ceccon