Promozione, girone D: Tommaso Pavanello (Curtarolese) "Puntiamo ad un campionato tranquillo"

Dici Tommaso Pavanello e pensi subito ad un veterano di lungo corso. Poi vai a leggere la carta d'identità e scopri che ha "appena" 26 anni e l'età migliore del suo gioco ancora tutta da scoprire e limare. Perché Pavanello nel cuore della manovra si muove da volpe, nel senso buono del termine, con quel sinistro telecomandato che sui calci da fermo fa tutta la differenza del mondo in una categoria molto particolare come la Promozione. Centrocampista centrale, passo cadenzato, mente sveglia, con un feeling per il gol più da 10 - come il numero della sua maglia - che da numero 5 davanti alla difesa, come viene schierato quest'anno dal suo allenatore, Andrea Ton. Aldilà dei numeri, la sua carriera parla da sola: Campodarsego, Limena, Campetra, Abano e poi Curtarolese. Leader e capocannoniere della squadra, con cinque reti, collante tra giovani e più esperti, nonostante i suoi 26 anni. Ancora in tempo per tornare a calcare palcoscenici da piano superiore. Chissà, magari con la maglia proprio della Curtarolese, oramai la sua seconda pelle. A poco meno di dieci giorni dalla ripartenza, ecco le sue dichiarazioni in esclusiva a Padova Oggi:

Situazione allenamenti: "Noi come squadra ci stiamo allenando, anche perché il 13 febbraio non è così lontano. Dobbiamo arrivare preparati. Indossiamo sempre le mascherine: prima di arrivare al campo e ovviamente negli spogliatoi. Misuriamo la temperatura, siamo tutti muniti di Super Green Pass e abbiamo la fortuna di usare anche due spogliatoi durante le sessioni settimanali. Siamo molto attenti e scrupolosi in questo senso."

Sulla ripresa: "La vedo confusionaria, sono sincero. Rischiamo di riprendere un po' forzatamente. I due anni di stop sono stati duri, innegabile. Sembra ci sia la necessità di riprendere e portare al termine questo campionato, ma rischiamo di ripartire affrontando squadre che hanno pesanti defezioni e che attingono dalla giovanili con tanti Juniores in prima linea. Rischia di essere, passami il termine, un campionato "falsato". Comunque faremo quello che si potrà."

La situazione della Curtarolese: "Abbiamo girato il girone d'andata a 17 punti. Con qualche attenzione in più, sicuramente, potevamo avere 3 o 4 punti in più. I nostri obiettivi sono un campionato tranquillo e riuscire a salvarci senza patemi d'animo. Chiaro che se riusciamo ad arrivare qualcosa in più, non lo buttiamo via. Siamo una squadra che deve mantenere i piedi per terra. Non possiamo permetterci di sederci sugli allori dei 17 punti di questa prima fase di campionato. Dovremo essere in grado di replicare anche nel ritorno, almeno, il percorso fatto nel girone d'andata. Terminare a 34-35 punti sarà il minimo sindacabile per la salvezza."

Sul piano personale: "Sono partito bene dal punto di vista realizzativo, esattamente come l'anno scorso prima dello stop con 3 gol in sei partite. Sono soddisfatto da questo punto di vista, ma ci tengo a sottolineare il carattere della squadra e la qualità del gioco. Siamo migliorati rispetto ai due anni scorsi e si vede un processo di crescita vero. A dicembre, durante il mercato, mi sono arrivate proposte, inutile negarlo, ma ho scelto il progetto Curtarolese perché mi permette di coniugare al meglio il lavoro e calcio (fa il personal trainer all'interno di Show Club, il primo centro di personal training a Padova ndr), ma soprattutto perché faccio parte di un gruppo fantastisco e non me la sono sentita di cambiare e abbandonarli a metà anno. Per l'anno prossimo si vedrà. Se arriveranno proposte e mi meriterò una chiamata da qualcuno, vedremo di valutare."