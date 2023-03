Promozione, girone D: riparte la Vigontina San Paolo contro l'Union Pro

Il treno è ripartito. Dopo tre sconfitte negli ultimi quattro match, la Vigontina San Paolo ritrova la vittoria al Comunale di Mogliano Veneto, spazzando via per 3-1 l’Union Pro. Merito di un super primo tempo di Rigato e compagni, capaci di segnare tre reti in soli 25' e di sciupare un rigore nella ripresa. Per mister Malerba e i suoi, tre punti preziosi, nuovamente al sesto posto solitario del gruppo «D» di Promozione.

I primi 25' sono da manuale del calcio. Nemmeno un minuto e Giuliato verticalizza per il solito Ruzza, che non si fa pregare a tu per tu con Milini. Nemmeno il tempo di mettere in ordine le idee per l'Union Pro e c'è il raddoppio padovano. Giuliato è indemoniato e viene steso in area. Rigato dal dischetto è una sentenza. La Vigontina San Paolo imperversa e al 25' arriva la rete di Giuliato con una punizione sotto l'incrocio dai 35 metri. Un gol alla Sinisa Mihajlovic, tanto per intenderci.

Nella ripresa è pura accademia. Piovesan rende meno amaro il risultato per i trevigiani, Canton sbaglia il rigore del poker per la Vigontina.



Questo il tabellino della gara: