Promozione, girone D: Ruzza-Giuliato e la Vigontina San Paolo sogna ancora i playoff

Tre punti che tengono viva la lotta playoff. La Vigontina San Paolo di mister Malerba sbanca per 2-0 il campo del Vedelago e torna al quarto posto solitario del gruppo «D» di Promozione. Un grande risultato per una squadra partita a fari spenti, nonostante il nome ricco di storia e blasone, ma in grado di diventare un gruppo granitico giornata dopo giornata

Anche contro il fanalino di coda del campionato, i bianconeri approcciano bene la gara e trovano il vantaggio al 35’ con un gioiello di Davide Ruzza, bravo a liberarsi nel cuore dell’area e a trafiggere Francesco Piovesan con un fendente all’angolino. In vantaggio al riposo, la squadra di Malerba nella ripresa suggella la vittoria con il calcio di rigore segnato da Giuliato. Ci sarebbe spazio per il tris, ma un po' la sfortuna e un po' le imprecisioni, fermano la Vigontina San Paolo sul più bello. Per rendere il sogno playoff realtà, la prossima giornata contro il Rosà, diretta rivale in classifica, Giuliato & co dovranno vincere e sperare in un cattivo risultato del Galiera secondo in classifica, ospite di una già salva Ambrosiana Trebaseleghe.

VEDELAGO-VIGONTINA SAN PAOLO 0-2

VEDELAGO: Piovesan, Barea, Zaouak (38’ p.t. Pllana), El Bouhra, Gansane, Mariuz, Contarin, Gallo (32’ s.t. De Paoli), Pezzato, Cecchin, Martinato (17’ s.t. Prendi). A disp. Demo, Perinasso, Soligo, Milan, Pietrobon, Garbujo. All. Marco Carretta.

VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Garavello (46’ p.t. Rossetto), Di Bartolomeo, Griggio, Davide Canton, Tinello, Sartorato (37’ s.t. Smaggiato), Casagrande (1’ s.t. Paccagnella), Ruzza (23’ s.t. Simone Canton), Giuliato, Piccolo. A disp. Santello, Breda, Rigato, Bello, Fincato. All. Massimo Malerba.

ARBITRO: Vacca di Bassano del Grappa.

RETI: 35’ p.t. Ruzza, 20’ s.t. Giuliato (rigore).

NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso al 35’ s.t. Mariuz per doppia ammonizione. Ammoniti Cecchin, Gansane e Fasolo. Recuperi: 2’ e 4’.