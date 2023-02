Promozione, girone D: alla fine ci pensa Ruzza, pari e spettacolo tra Vigontina San Paolo e Dolo

L'invenzione di Ruzza al 97' permette alla Vigontina San Paolo di strappare un punto preziosissimo contro il Dolo, al termine di una gara condotta per più di 70 minuti in 10. Orgoglio e carattere sono le prime due parole con cui si possono la prestazione degli uomini di Malerba. Sempre in rincorsa, sempre pimpanti e capace di rispondere colpo su colpo alla seconda forza del campionato il Dolo. La zona playoff continua ad essere realtà per la squadra padovana con merito, ma ora è necessario uno step ulteriore: migliorare lo score di vittorie casalinghe, appena due in tutte la stagione. Anche da questo dettaglio non indifferente, passeranno le fortune della Vigontina San Paolo.

L’episodio che spezza gli equilibri della sfida è il rosso diretto sventolato al 20’ a Luca Griggio, cacciato per fallo da ultimo uomo. Il Dolo ne approfitta al tramonto della frazione e in pieno recupero, con una colpo di testa di Francesco Caco su azione di corner, passa in vantaggio.

La Vigontina San Paolo al ritorno dagli spogliatoi è indemoniata: Rigato sbaglia un rigore nei primi minuti della ripresa, mentre il primo pareggio di giornata arriva al 65' con Celegato, ex della sfida. La gara è combattuta e il Dolo ripassa avanti all'84' su rigore. Mantovani dal dischetto non fa come Rigato ed insacca in rete. Tutto finito? Nemmeno per scherzo. Al 97’ Ruzza ha l'illuminazione giusta e fa esplodere lo stadio di Busa di Vigonza.



Questo il tabellino della gara:

VIGONTINA SAN PAOLO-DOLO 2-2



VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Fanton (40’ s.t. Zanni), Di Bartolomeo, Griggio, Davide Canton, Sartorato (29’ s.t. Garavello), Andy Rigato (13’ s.t. Casagrande), Tinello, Simone Canton (40’ s.t. Nardi), Giuliato (28’ s.t. Ruzza), Piccolo. A disp. Santello, Paccagnella, Bello. All. Massimo Malerba.

DOLO: Secco, Celegato, Castellan (1’ s.t. Mantovani), Caco, Porcino, Matta (8’ s.t. Alberto Rigato), Mazziotti, Grotto (22’ s.t. Pasquali), Petti, Bacchin (33’ s.t. Epifani), Casarin. A disp. Giovinazzo, Cavallini, Pranovi, Martellato, Donato. All. Francesco Minto.

ARBITRO: Tiozzo di Chioggia.

RETI: 46’ p.t. Caco, 20’ s.t. Celegato (autogol), 39’ s.t. Mantovani (rigore), 52’ s.t. Ruzza.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso al 20’ p.t. Griggio per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Fasolo, Fanton, Di Bartolomeo, mister Malerba e Mantovani. Recuperi: 1’ e 8