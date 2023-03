Promozione, girone D: Giuliato gol, la Vigontina San Paolo spazza via il Favaro 1948

Giuliato fa le cose per bene e con un gol per tempo regala tre punti pesantissimi per la Vigontina San Paolo contro il Favaro 1948. I ragazzi di mister Malerba si confermano al sesto posto, ad appena un punto dalla zona playoff occupata dal Favaro 1948 e Rosà.



Avvio di gara migliore dei locali, ma al 20’ vengono salvati da Fasolo, superbo nel parare il rigore dell'esperto Nicholas Siega. Gol sbagliato, gol subito e di rigore in rigore Giuliato al 30' è freddissimo a spiazzare Dal Lago. Il vantaggio gasa i padroni di casa e Giuliato sfiora il raddoppio in avvio di ripresa, ma per il bis è solo questione di minuti. Al 65' Ruzza confeziona un assist superbo per il man of the match Giuliato ed è 2 a 0. Nel finale ancora gloria per Fasolo, straordinario su Nicola Rossi.



Questo il tabellino della gara:



VIGONTINA SAN PAOLO-FAVARO 2-0



VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Garavello, Di Bartolomeo, Griggio, Canton, Paccagnella (17’ s.t. Sartorato), Zanni (23’ s.t. Bello), Rigato, Ruzza (38’ s.t. Dalla Libera), Giuliato (32’ s.t. Fincato), Piccolo (44’ s.t. Brioschi). A disp. Santello, Smaggiato, Rossetto. All. Massimo Malerba.



FAVARO: Dal Lago, Colli (19’ s.t. Faggian), Essombe, Fido, Cossalter (24’ s.t. Sovilla), Carlon, Canaj (37’ s.t. Dehpour), Rizzato (24’ s.t. Cammozzo), Rossi (36’ s.t. Mainardi), Siega, Matta. A disp. Maggio, Salvadori, Pasqualato, Giusti. All. Luca Nardo.



ARBITRO: Prince di Rovigo.



RETI: 30’ p.t. (rigore) e 20’ s.t. Giuliato.



NOTE: Spettatori 180 circa. Espulso al 15’ s.t. Matta per doppia ammonizione. Ammoniti Garavello, Griggio, Paccagnella, Zanni, Sartorato e Siega. Recuperi: 2’ e 4’.