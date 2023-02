Promozione, girone D: Vigontina San Paolo ko, sorride il Real Martellago

Niente da fare per la Vigontina San Paolo di mister Malerba, punita oltre i suoi demeriti da un pragmatico e compatto Real Martellago. La quarta caduta stagionale per gli uomini di Malerba cambia poco in termini di classifica, con la solita Unione Cadoneghe in fuga in testa e i veneziani che agganciano i padovani e li spodestano dalla zona playoff per differenza reti.



Meglio la Vigontina San Paolo nel primo tempo, con Giuliato e Canton vicini al vantaggio, mentre nella ripresa nonostante il cabezazo di Garavello a fil di palo, passa il Real Martellago ad un quarto d'ora dalla fine. Corner dalla destra e Bonotto insacca di testa. Ruzz cerca il colpo vincente come la settimana scorsa, ma Leorato salva sulla linea.

Questo il tabellino della gara: