Promozione, girone D: Vigontina San Paolo, c'è Alessandro Piron in panchina

La Vigontina San Paolo ha scelto l'erede di Malerba: sarà l'ex condottiero della Piovese vittoriosa nel 2021-2022 in Promozione, Alessandro Piron. Per il tecnico classe 1984, una grande occasione di rimettersi in corsa, dopo la chiusura di rapporto con la società biancorossa nello scorso ottobre.

«Arrivo a Vigonza con grande entusiasmo, consapevole di approdare in una società organizzata e blasonata – le sue prime parole bianconere – Un club che mi ha sempre intrigato, che vanta un settore giovanile di primissimo livello e che ha un’idea di calcio molto vicina alla mia, basata sulla volontà di valorizzare al massimo il patrimonio societario e sul desiderio di continuare a crescere e a migliorare. Ci attende un campionato difficilissimo, che per certi versi sarà una sorta di “Eccellenza 2”, ma daremo il massimo per farci trovare pronti. Qui ci sono ragazzi di grande qualità, con cui mister Malerba ha fatto un lavoro incredibile».

Ad affiancare mister Piron nella nuova avventura saranno il fedele vice Davide Bertani, che farà anche da preparatore atletico, e il collaboratore tecnico Michele Dal Corso. «Sono molto felice dell’arrivo di Alessandro – il pensiero del direttore sportivo Mattia Gambillara – L’abbiamo affrontato diverse volte da avversario e tra di noi c’è sempre stato grande rispetto reciproco. Ama lavorare con i giovani e rappresenta il profilo ideale per dare continuità al nostro progetto. Ho subito pensato a lui e c’è stata, sin dal primo momento, la massima sintonia tra le parti. Nonostante la giovane età ha già vinto due campionati, dimostrando di avere personalità e carisma. Nel calcio ripetersi non è mai facile, ma proveremo a migliorarci per continuare il nostro percorso di crescita».