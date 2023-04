Promozione, girone D: Vigontina San Paolo, basta il pari per andare nei playoff

E adesso i playoff. Missione compiuta per la Vigontina San Paolo di Massimo Malerba, che chiude il suo campionato impattando a reti bianche con il Rosà e conquista la passarella della post season il prossimo 7 maggio sul campo del Dolo Pianiga. Una bella soddisfazione per i bianconeri, in grado di raggiungere un obiettivo insperato ad inizio stagione con una rosa molto giovane. Una gioventù matura, che ha gestito l'ultima gara della regular season con saggezza e carisma da vendere. Dopo un primo tempo piuttosto abbottonato, nella ripresa sale in cattedra Santello, che nel giro di due minuti salva il risultato tre volte. Giuliato e Simone Canton cercano il guizzo vincente, ma Trentin non concede la gioia del gol. Alla fine è 0-0. Tra due settimane è tempo di primo turno playoff: senza niente da perdere e tutto da guadagnare.



Questo il tabellino della gara.

VIGONTINA SAN PAOLO-ROSÀ 0-0



VIGONTINA SAN PAOLO: Santello, Garavello, Di Bartolomeo, Griggio, Davide Canton, Paccagnella, Zanni (13’ s.t. Sartorato), Tinello, Ruzza (22’ s.t. Simone Canton), Giuliato (39’ s.t. Nardi), Piccolo. A disp. Scardino, Smaggiato, Fanton, Casagrande, Bello, Rigato. All. Massimo Malerba.



ROSÀ: Trentin, Smiderle, Bizzotto, Leonardo De Rossi, Elia De Rossi (32’ s.t. Giovanni Zarpellon), Gheno (18’ s.t. Mattia Dissegna), Corrà (32’ s.t. Poggiana), Loro (39’ s.t. Gonella), Gallina, Battaglia (43’ s.t. Rodighiero), Luigi Zarpellon. A disp. Buttolo, Eddy Dissegna, Pizzinato, Guarise. All. Paolo Zanon.



ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso.

NOTE: Spettatori 180 circa. Ammoniti Di Bartolomeo, Zanni e Tinello. Recuperi: 1’ e 4’