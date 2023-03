Promozione, girone D: il San Giorgio in Bosco ne fa 2 ed aggancia la Vigontina San Paolo

Se non è crisi, ci va molto vicino. La Vigontina San Paolo incappa nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare e cede per 2-0 tra le mura amiche contro il San Giorgio in Bosco. Gli uomini di Malerba hanno raccolto solo un punto da febbraio ad oggi e, ulteriore beffa, vengono agganciati proprio dai rivali di giornata al settimo posto del gruppo «D» di Promozione. Urge un cambio di marcia, per non venire risucchiati in discorsi di bassa classifica

Gara equilibrata, con una leggera preferenza per i padroni di casa. Fanton colpisce il palo dopo 30 secondi, ma è solo un fuoco di paglia. Carollo trova il vantaggio al 30' e manda in orbita i Visentin boys. Piccolo e Canton vanno vicini al pareggio, ma in avvio ripresa ecco Falco trovare il raddoppio.

La Vigontina San Paolo prova generosamente a reagire, ma le speranze locali si arenano su un paio di buone conclusioni del neoentrato Nicola Giuliato che non sortiscono gli effetti sperati e la gara finisce come peggio non può, con le espulsioni di Canton e Tinello, molto pesanti verso la prossima gara contro l'Union Pro.



Ecco il tabellino della gara:

VIGONTINA SAN PAOLO-SAN GIORGIO IN BOSCO 0-2

VIGONTINA SAN PAOLO: Fasolo, Fanton, Di Bartolomeo (12’ s.t. Smaggiato), Griggio, Davide Canton, Tinello, Sartorato (23’ s.t. Paccagnella), Casagrande (14’ s.t. Nardi), Simone Canton, Piccolo (38’ s.t. Fincato), Bello (6’ s.t. Giuliato). A disp. Santello, Garavello, Rigato, Zanni. All. Massimo Malerba.

SAN GIORGIO IN BOSCO: Pivato, Gianese, Bison (26’ s.t. Pasinato), Carollo (17’ s.t. Fior), Burbello, Segato (26’ s.t. Bettio), De Rossi (1’ s.t. Rizzolo), Rodato, Falco (32’ s.t. Xausa), Antonello, Gasparini. A disp. Gallo, Piccolo, Vighesso, Gaborin. All. Moreno Visentin.

ARBITRO: Zecchinato di Mestre.

RETI: 30’ p.t. Carollo, 10’ s.t. Falco.

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulsi al 30’ s.t. Davide Canton per fallo da ultimo uomo e al 48’ s.t. Tinello per proteste. Ammoniti Fasolo, Nardi, Rodato e Rizzolo. Recuperi: 2’ e 4’