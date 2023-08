Promozione: i gironi delle squadre padovane del campionato e del Trofeo Veneto 2023-2024

Si preannuncia un campionato di Promozione stellare. Confermati i 3 gironi da 16 squadre più uno da 17, il D. Si parte il 10 settembre 2023 e si termina il 21 aprile con la stagione regolare. Tante le padovane impegnate nel raggruppamento C. Sarà battaglia sportiva fino all'ultima giornata, con le corazzate Piovese ed Arcella in prima fila, Monselice e Pozzonovo un passetto indietro, con Villafranchese e Vigontina San Paolo outsider terribili insieme allo Scardovari. Occhio alle possibili sorprese, Torre e Rovigo su tutte, mentre in zona salvezza ci sarà bagarre come sempre. Nel B il Galliera sogna in grande, al pari del San Giorgio in Bosco, mentre farà di tutto per salvarsi più tranquillamente la Fontanivese San Giorgio. Attenzione nel girone veneziano-trevigiano, il D, in cui è stata inserita l'Ambrosiana Trebaseleghe: se il Favaro 1948 non viene ripescato, si va verso un campionato a 17 squadre.

Di seguito la composizione dei gironi:

GIRONE B

Rosà

Sarcedo

Trissino

Caldogno

Cassola

Chiampo

Dueville

Galliera

Fontanivese San Giorgio

Valbrenta

Malo

Montebello

Marosticense

Poleo Aste

Salvatronda

San Giorgio in Bosco

GIRONE C

Arcella Padova

Azzurra Due Carrare

Cavarzere

Saonara Villatora

Dolo Pianiga

Limena

Loreo

Nuovo Monselice

Pettorazza

Piovese

Pozzonovo

Rovigo

Scardovari

Torre

Vigontina San Paolo

Villafranchese



GIRONE D - 17 squadre

Alpago

Ambrosiana Trebaseleghe

Borgo Valbelluna

Caerano

Istrana

Città di Paese

Fontanelle

Julia Sagittaria

Longarone Alpina

Montello

Noventa

Real Martellago

Robeganese Salzano

Union Pro

Union QdP

Villorba

Favaro 1948*

*in attesa di eventuale ripescaggio in Eccellenza



Nel Trofeo Veneto 23-24 si parte il 27 agosto. Ecco tutti i quadrangolari e triangolari preliminari in cui sono impegnate le squadre della provincia di Padova.

Quadrangolare 8: Fontanivese San Giorgio, Galliera, San Giorgio in Bosco, Salvatronda

Quadrangolare 10: Azzurra Due Carrare, Nuovo Monselice, Pozzonovo, Rovigo

Quadrangolare 11: Dolo Pianiga, Saonara Villatora, Piovese, Vigontina San Paolo

Quadrangolare 12: Arcella Padova, Limena, Torre, Villafranchese

Quadrangolare 13: Ambrosiana Trebaseleghe, Real Martellago, Robeganese Salzano, Union Pro