Promozione, le decisioni del giudice sportivo: gli squalificati per la 10°giornata

Si velggia verso la decima giornata del campionato Promozione girone C e D. Ecco le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda squalificati e diffidati. Da segnalare come l'Armistizio Esedra Don Bosco dovrà rinunciare a Barison, Cecchinato e Scarin in vista della delicatissima trasferta in casa dell'Azzurra Due Carrare. È andata peggio, se possibile, alla Vigontina San Paolo con la squalifica di Casagrande e mister Malerba per due giornate e di Barina per una giornata.

Di seguito tutte le delibere del giudice sportivo, come da comunicato all'interno di figcveneto.it:

GIRONE C

2 Giornate di squalifica: Casagrande (Vigontina San Paolo) e Mister Malerba (Vigontina San Paolo).

1 Giornata di squalifica: Barison, Cecchinato e Scarin (Armistizio Esedra Don Bosco), Barina (Vigontina San Paolo)

Diffidati: Regazzo (Azzurra Due Carrare), Favaro (Limena), Vanzella (Saonara Villatora), Celegato (Vigontina San Paolo), Mezzalira e Minozzi (Villafranchese).

GIRONE D

1 Giornata di squalifica: Bonotto (Ambrosiana Trebaseleghe), Rasula (Unione Cadoneghe)