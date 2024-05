Il Monselice riparte! Confermati mister Cavazzana e l'ex Padova Petrilli

Smaltita la delusione per il mancato accesso alla finale playoff, il Monselice in Promozione fa sul serio ed ha già cominciato a programmare la stagione 2024-2025 con il direttore sportivo Loverro. In primis l'allenatore: anche nella prossima annata sotto La Rocca ci sarà Niccolò Cavazzana. Subentrato in corsa a fine girone d’andata, nel girone di ritorno ha saputo conquistare 31 punti in 15 partite, tenendo il ritmo delle neo promosse in Eccellenza Pozzonovo ed Arcella nello stesso intervallo di gare. Insomma, una scelta nel segno della continuità, come riconosce il ds Loverro: «La conferma di Nicola rappresentava il primo punto da cui volevamo ripartire dopo l’ottimo percorso intrapreso in questi ultimi mesi. Vogliamo dare continuità al lavoro svolto e nei prossimi giorni parlerò anche con il resto dello staff e inizierò i colloqui con tutti i ragazzi». Cavazzana ha saputo trascinare la squadra ad un’esaltante rimonta, coronata dalla conquista della semifinale-playoff poi persa in extremis con la Piovese. «Ringrazio la società per la fiducia riposta in me. Un ringraziamento doveroso a tutti i suoi componenti: in primis il direttore sportivo Stefano Loverro, il direttore generale Mattia Mazzon e il vicepresidente Renato Comparini. Il nostro obiettivo è cercare di migliorare il quarto posto di quest’anno e faremo il massimo per riuscirci, sempre tenendo fede alle linee-guida che hanno sempre contraddistinto il Monselice sin dalla rinascita: niente spese folli, passo sempre adeguato alla gamba, grande equilibrio, attaccamento alla maglia, spirito di appartenenza e cultura del lavoro».

C'è Petrilli

Proprio per mantenere fede a queste parole, la prima conferma nella rosa del nuovo Monselice è un ex professionista che dal suo arrivo lo scorso dicembre ha portato un cambio di marcia importante a tutte le latitudini: Nicola Petrilli. L'ex giocatore del Padova è subito diventato una colonna della squadra prendendosi sulle spalle la linea mediana e trascinando i compagni con classe e personalità.

Sei i gol realizzati in metà stagione, un legame fin da subito viscerale con la piazza e il tifo, che lo ha subito eletto beniamino assoluto. «Monselice è una vera famiglia, fatta di persone vere ed esemplari, una rarità in questo mondo – le sue parole al sito ufficiale biancorosso – Ho un obiettivo ben preciso e voglio portarlo a termine a tutti i costi: riportare questa società almeno in Eccellenza e ai tifosi dico, sorridendo, che mi dovranno sopportare ancora perché sarò felicemente ancora in biancorosso. Voglio ringraziare con tutto me stesso il direttore sportivo Stefano Loverro e il direttore generale Mattia Mazzon per il grande rapporto umano, oltre che lavorativo, che si è creato tra di noi: non c’è stata alcuna trattativa perché, quando ami uno sport e stimi delle persone e una piazza, basta uno sguardo e una stretta di mano per far continuare il matrimonio. E loro, credetemi, sono persone speciali!. Un altro ringraziamento speciale lo devo a mister Cavazzana, un allenatore e un uomo di altri tempi, pieno di valori e che ama questa società come pochi. Ha speso per me parole anche troppo belle e sono felicissimo di continuare anche con lui un percorso che dobbiamo portare a termine come vogliamo noi. Meritavamo la finale-playoff per quello che abbiamo fatto e per ciò che società e tifosi fanno sempre per noi. Posso garantire che il prossimo anno sarà dura per tutti incontrarci».