Promozione, Monselice: Mattia Notolini "Sarà un campionato tosto, con molte squadre che si sono attrezzate"

La mediana del Monselice sarà diretta anche in questa stagione da Mattia Notolini, oramai uno dei senatori della squadra di mister Simonato. Centrocampista di lotta e governo, dai suoi piedi passano gran parte delle fortune della stagione biancorossa. Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale della squadra biancorossa:

«Sono molto felice di essere rimasto e ringrazio la dirigenza per la fiducia che continua a riporre in me. Qui c’è un gruppo splendido ed è difficile trovare società così serie e ben organizzate. A Monselice si punta sempre a fare il massimo, perché le aspettative sono e restano alte. Le avversarie ci affrontano sempre con il coltello tra i denti e noi dovremo essere bravi a rispondere colpo su colpo. Sarà un campionato tosto, con molte squadre che si sono attrezzate e rinforzate per puntare ad un torneo di vertice: dall’Eccellenza sono scese realtà importanti, come Scardovari e Abano, e anche dalla Prima Categoria sono salite alcune formazioni molto ambiziose, come ad esempio il Cavarzere. Ogni domenica sarà una guerra e il Monselice dovrà dimostrare di essere più “guerriero” delle altre. Ora pensiamo a lavorare subito duramente, in modo da essere pronti già per l’esordio in coppa del 28 agosto. Noi “vecchi” dovremo trasmettere ai giovani i valori che contraddistinguono il Monselice: mentalità, professionalità e attaccamento alla maglia».