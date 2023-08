Promozione, Monselice: mister Antonioli «Se siamo sempre concentrati, possiamo fare male a chiunque»

Ci sono sensazioni di leggera follia che stanno colorando l'anima del tifo del Monselice. Da un lato i primi 13 giorni di lavoro, agli ordini di mister Paolo Antonioli, sono andati al meglio; dall'altro lato ecco i risultati prestigiosi in amichevole contro il Mestre (vittoria al Baracca per 1 a 0 firmata Bazzani) e il pareggio 2-2 in terra emiliana contro i pari categoria del Mesola.

Proprio l'allenatore biancorosso, Paolo Antonioli, dai canali ufficiali del Monselice, ha voluto fare un po' il punto della situazione, riconoscendo di essere un pizzico indietro con lo stato dei lavori. «Sono contento e soddisfatto di come stanno rispondendo i ragazzi – le parole dell’allenatore biancorosso – Non nego che in alcuni aspetti siamo un pochino indietro, ma è inevitabile visto che ci stiamo concentrando soprattutto sulla condizione fisica. Più avanti lavoreremo sulle mie idee e su ciò che chiederò alla squadra. Le amichevoli ci hanno permesso di mettere benzina nelle gambe, fermo restando che sul piano dei risultati il calcio d’agosto lascia sempre il tempo che trova. Abbiamo vinto con una squadra di serie D per poi rischiare di perdere con una pari-categoria: c’è da dire che a Mestre abbiamo avuto un atteggiamento battagliero e molto propositivo che a Mesola, invece, non c’è stato. Dobbiamo farne tesoro per capire che se ci mettiamo impegno, professionalità e concentrazione possiamo fare male a chiunque, a prescindere da chi ci troviamo di fronte».

Archiviati i primi due test stagionali, sabato 19 agosto è il momento del terzo appuntamento amichevole. Alle ore 16:30 si gioca contro il neo promosso in Eccellenza, girone B Unione Cadoneghe.