Promozione, Monselice: le parole di mister Simonato sullo stop del campionato

Il Monselice di mister Simonato è sicuramente una delle corazzate più in forma del girone C del campionato Promozione. Le sue parole, apparse nei giorni scorsi sul sito ufficiale della squadra diretta, sono di grande lungimiranza e condivisione con le decisioni prese dagli organi preposti per la sospensione dell'attività agonistica:



«Con la crescita progressiva dei contagi, unita ai protocolli che regolano la gestione della pandemia e la ripresa dell’attività agonistica dopo il riscontro di un’eventuale positività, la sospensione diventata quasi scontata. Ora la preoccupazione, visto come gli organi federali si erano mossi in ambito comunicativo in precedenza, non riguarda tanto quando si ripartirà bensì se si ripartirà. Non è solo un dispiacere sportivo, ma una sorta di frustrazione: quella del 30 gennaio, a mio modo di vedere, resta una data poco attendibile. Ormai siamo abituati a questo modo di gestire le cose. Per quanto ci riguarda cercheremo di rispettare il nostro impegno sportivo e imposteremo l’attività in modo propositivo e ottimista. Di certo organizzare un programma atletico sensato è estremamente complicato: la cosa prioritaria sarà tenere il morale più alto possibile, privilegiando l’aspetto ludico e la prevenzione più di ogni altra cosa, in modo da essere pronti ad accelerare al momento opportuno».