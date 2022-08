Promozione, Monselice: mister Simonato "Il girone C si presenta estremamente competitivo"

Un gruppo pieno di insidie, ma soprattutto competitivo. Così mister Simonato, tecnico del Monselice, presenza il gruppo C del campionato di Promozione 2022-2023. Un girone con nobili decadute dall'Eccellenza, come Abano e lo Scardovari, e tante squadre in cerca di protagonismo come Limena, ABC, Porto Viro, Villafranchese e Saonara Villatora.

Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale del Monselice: "Il girone si presenta estremamente competitivo. Sono certo che il livello qualitativo sarà nettamente superiore alla scorsa stagione. È andata come da pronostico: l’unica variabile era legata alla presenza o meno del Rovigo, che in caso di ripescaggio avrebbe alzato ulteriormente l’asticella. Sulla carta è difficile prevedere chi potrebbe stare dietro: le neopromosse hanno piazzato sin da subito acquisti di spessore e di categoria, le squadre che vengono da una buona stagione hanno migliorato le rispettive rose senza fare grossi stravolgimenti. Non dimentichiamo poi le nobili decadute, che per blasone e storicità non faranno di certo la figura delle comparse. Al momento vedo un passo avanti Porto Viro e Villafranchese: il resto sarà una battaglia ogni domenica."