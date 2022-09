Promozione, Monselice: mister Simonato "Sconfitta meritata in Coppa, ma serve lucidità nell'analisi"

Dopo la pesante debacle contro l'ABC Arre Bagnoli Candiana in Coppa Veneto, è tempo di analisi a mente fredda per il tecnico del Monselice, mister Simonato. Il 0-3 subito è pesante, ma è anche giusto non fare ancora allarmismi. Il Monselice resta una delle favorite per il salto di categoria. Queste le parole del coach biancorosso:

«Premesso che la sconfitta è giusta e meritata, valutando tutti i parametri nel loro insieme, in questa fase di inizio stagione, con il campionato non ancora iniziato, bisogna cercare di essere lucidi e distinguere il positivo dal negativo. Per quanto possa sembrare paradossale, la prova del Monselice dal secondo minuto di gioco fino al raddoppio avversario in contropiede è stata positiva, pur se purtroppo non incisiva negli ultimi sedici metri. Dopo gli sforzi profusi fino a quel momento, il gol del 2-0 ha di fatto chiuso i giochi perché mentalmente non ne avevamo più. Sono situazioni di frustrazione che chi gioca a calcio conosce bene. Già in altre circostanze avevo detto che servirà ancora un po’ di tempo per vedere la massima espressione del Monselice: i molti giovani nuovi che devono mettersi al passo con la categoria, uniti ad un chiaro ritardo di condizione di qualcuno della “vecchia guardia”, sono elementi che apparentemente mettono in ombra altri aspetti che, invece, stanno andando nella direzione giusta. Non sono affatto pensieroso per questo: oggi a preoccuparmi di più sono le condizioni di Nicolò Cavaliere, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo il grave infortunio riportato con la spinta ricevuta che lo ha visto andare a sbattere contro la recinzione del terreno di gioco. La risonanza saprà darci delle risposte certe».