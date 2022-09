Promozione, Monselice: mister Simonato "Sono comunque soddisfatto del percorso fatto finora"

Dopo un’uscita di scena davvero beffarda dalla Coppa Veneto per il Monselice, estromessi dal ripescaggio delle migliori seconde per un solo gol in differenza reti rispetto al Pettorazza, è tempo di analisi in casa biancorossa. Queste le dichiarazioni del tecnico Simonato:

"Dispiace non essere riusciti a passare il turno. Ci abbiamo provato fino alla fine, fornendo buone prestazioni ma concedendo troppi gol e capitalizzando molto meno di quanto costruito. Sono comunque soddisfatto del percorso fatto finora, consapevole che abbiamo ancora tantissimi margini di miglioramento. Ora la testa sarà totalmente concentrata sul campionato, a cui cercheremo di arrivare più pronti possibile. Purtroppo la gara di ieri ci ha portato in dote altri due infortuni importanti, ma so di poter contare su un gruppo maturo e pronto ad affrontare a testa alta questo inizio di campionato estremamente impegnativo."