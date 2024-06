Il Monselice chiama, la Piovese risponde: il calciomercato è rovente in Promozione

È ancora giugno, ma si preannuncia un grande duello tra Piovese e Monselice, le due regine del prossimo girone C della Promozione. Sotto la Rocca, dopo la riconferma di Cavazzana, il ds Loverro sta allestendo una squadra di grandi nomi funzionali al progetto tecnico biancorosso. Il primo della lista è un autentico big per la categoria: il jolly di centrocampo Andrea Tessari. Il classe 1993 nella sua carriera ha vestito maglie prestigiose come quella dell'Este (serie D), Poggibonsi (C/2), Spal (C/2), Legnago (serie D), Treviso (Promozione), Mestrino (Promozione) e Arcella (Eccellenza), mentre nella stagione appena conclusa ha militato in Eccellenza con la maglia dell’Academy Plateola. Centrocampista di lotta e governo, puntuale in inserimento e capace di fare gioco con i suoi lanci millimetrici, Tessari è pronto a prendere in mano il centrocampo biancorosso, come si evince dalle sue parole al sito ufficiale della squadra: «Sono molto felice e orgoglioso di questa opportunità. Monselice non ha bisogno di presentazioni, perché è una piazza che per blasone e seguito di tifosi non ha nulla a che vedere con queste categorie. Appena ho ricevuto la chiamata, ora che per di più vivo qui, non ho esitato un secondo. L’obiettivo è lottare ogni singola domenica per ottenere il massimo risultato: poi, alla fine, tireremo le somme. La Promozione è un campionato duro: daremo l’anima per portare il Monselice dove merita e per regalare gioia e soddisfazione ai tifosi».

In attesa di altri innesti in mezzo, Loverro ha fatto le cose davvero in grande andando ad ingaggiare un autentico cacciatore di reti: l'espertissimo Damien Florian dalla Piovese. Per il cannoniere veneziano, classe 1987, parla un curriculum chilometrico e le valangate di gol segnate ad ogni latitudine in quasi vent'anni di carriera: «Darò il massimo per ripagare, sul campo, l’affetto e il calore della gente», ha affermato il nuovo bomber biancorosso. «So che a Monselice c’è un tifo incredibile e l’ho potuto toccare con mano quest’anno, in occasione delle tre sfide in cui ci siamo incrociati. Mi dispiace non essere riuscito a dare il massimo alla Piovese, ma ho avuto alcuni problemi che ora ho superato. Ho tanta voglia e fame di riscatto e sento che sarà un’annata importante: avremo due competizioni, il campionato e la coppa, e cercheremo di essere competitivi fin da subito in entrambi i fronti».

Monselice chiama, Piove di Sacco risponde

Restando sempre nel padovano e sempre nel girone C, il patron della Piovese dopo le delusioni di quest'anno ha deciso di raddoppiare gli sforzi per portare Piove di Sacco dove compete, almeno in Eccellenza. Dopo i saluti a Loris Conte, ecco l'approdo in panchina di Luca Simonato, storico ex tecnico proprio del Monselice e reduce dalla straordinaria salvezza nell'ultima stagione con il Saonara Villatora. Insieme a lui tutto il suo staff, composta dai vice Bagno e Petracin, i collaboratori tecnici Moro, Brombin e Iebba, oltre al preparatore dei portieri Enrico Rossi Chauvenet, ex Primavera dell'Inter nonché grande speranza del settore giovanile del Padova di inizio anni 2000.

Definito l'allenatore la Piovese non ha perso tempo e nel giro di poche ore ha annunciato la prima pietra del progetto biancorosso destinato a dare l'assalto al campionato: l'ex Mestrino Rubano Gianluca Meneghello. Il forte difensore centrale scuola Padova, classe 1992, è reduce da un super triennio con il Mestrino Rubano in Eccellenza, mentre in precedenza aveva vestito le casacche di Este, Abano, Metelica e Adriese in Serie D.