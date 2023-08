Promozione, Pozzonovo: Andrea Bortoluzzi «Non vedo l’ora arrivi domenica per iniziare a fare sul serio in Coppa Veneto»

Ci sono i gol di Bernardi, ma anche le sue chiusure, dietro i primi successi estivi della creatura di mister Sabbadin. Uno dei punti fermi del nuovo Pozzonovo in Promozione è sicuramente il difensore centrale Andrea Bortoluzzi, che in queste prime uscite stagionali si è subito distinto per il carattere e la personalità con cui guida il reparto arretrato. «Sono stati giorni molto impegnativi, ma è inevitabile che sia così quando vuoi gettare le basi di un’annata importante», sottolinea il forte centrale ex Piovese tra le altre. «A Pozzonovo mi sto trovando bene sotto tutti i punti di vista e non vedo l’ora arrivi domenica per iniziare a fare sul serio in Coppa Veneto. Il triangolare di sabato è stato un ottimo test per vedere a che punto eravamo, soprattutto dal punto di vista fisico: la vittoria contro una formazione di categoria superiore fa capire che siamo una buona squadra, ma bisogna comunque continuare a migliorare. Giorno dopo giorno e settimana dopo settimana».