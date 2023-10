Promozione, le padovane protagoniste del 6°turno

Girone che vai, padovana che trovi. Nell'A Merlara chiamato a tirarsi fuori dal penultimo posto in classifica, ma contro la Pescantina Settimo il pronostico sembra dalla parte dei veronesi. Occhio alla situazione nel raggruppamento B: il fanalino di coda San Giorgio in Bosco affronta una delle big del girone, il Caldogno, mentre il Galliera è chiamato al riscatto - dopo l'uscita agl ottavi nel Trofeo Veneto - contro il Malo. Impegno casalingo per la Fontanivese San Giorgio contro il Cassola. Nel girone C, a più alta componente padovana, il Pozzonovo capoclassifica ospita lo Scardovari, mentre il Monselice è in trasferta sul campo della Vigontina San Paolo. L'Azzurra Due Carrare cerca punti contro il Pettorazza, mentre la Piovese cerca di ripartire in casa del Saonara Villatora. Chiudono il programma Arcella-Loreo, Limena-Dolo Pianiga e il derby Torre-Villafranchese. Nel gruppo D l'Ambrosiana Trebaseleghe è attesa in casa dallo scontro con il forte Julia Sagittaria.

Calcio d'inizio alle ore 15:30 domenica 15 ottobre 2023:

PROMOZIONE girone A

Audace-Pastrengo, Belfiorese-Baldo Junior, Cologna Veneta-Oppeano, Pedemonte-Cerea, Pescantina Settimo-Merlara, S.Giovanni Lupatoto-Castelnuovo DG, Team Santa Lucia Golosine-Bevilacqua, Virtus Borgo Verona-Albaredoronco

Classifica: Pescantina Settimo 11, Belfiorese 10, Castelnuovo DG 9, Oppeano 8, Baldo Junior Team 8, Pedemonte 8, Team Santa Lucia Golosine 7, Cologna Veneta 7, Pastrengo 7, Albaredoronco 6, Bevilacqua 5, Virtus Borgo Verona 5, Atletico Città di Cerea 5, Audace 5, Merlara 3, San Giovanni Lupatoto 1

PROMOZIONE girone B

Sarcedo-Montebello, Chiampo-Salvatronda, Fontanivese San Giorgio-Cassola, Football Valbrenta-Trissino, Malo-Galliera, Marosticense-Rosà, Poleo Aste-Dueville, San Giorgio in Bosco-Caldogno

Classifica: Montebello 13, Dueville 10, Sarcedo 10, Marosticense 9, Cassola 9, Galliera 8, Caldogno 8, Malo 8, Trissino 7, Valbrenta 6, Chiampo 5, Fontanivese San Giorgio 4, Salvatronda 4, Poleo Aste 4, Rosà 2, San Giorgio in Bosco 1

PROMOZIONE girone C

Arcella- Loreo, Azzurra Due Carrare-Pettorazza, Cavarzere-Rovigo, Saonara Villatora-Piovese, Limena-Dolo Pianiga, Pozzonovo-Scardovari, Torre-Villafranchese, Vigontina San Paolo-Monselice

Classifica: Pozzonovo 13, Monselice 11, Azzurra Due Carrare 9, Cavarzere 9, Pettorazza 8, Scardovari 7, Arcella 7, Torre 7, Loreo 6, Rovigo 6, Piovese 5, Villafranchese 5, Limena 5, Saonara Villatora 4, Dolo Pianiga 4, Vigontina San Paolo 2

PROMOZIONE girone D

Alpago-Paese, Ambrosiana Trebaseleghe-Julia Sagittaria, Borgo Valbelluna-Union Pro, Caerano-Montello, Istrana-Fontanelle, Longarone-Robeganese, Union Qdp-Noventa, Villorba-Martellago

Classifica: Longarone 13, Istrana 12, Julia Sagittaria 10, Alpago 9, Union Pro 9, Villorba 9, Borgo Valbelluna 8, Ambrosiana Trebaseleghe 6, Real Martellago 5, Montello 5, Robeganese Salzano 5, Fontanelle 5, Caerano 4, Noventa 3, Paese 2, Union Qdp 2