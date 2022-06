Promozione: il rinnovamento del San Giorgio in Bosco 2022-2023

Inizia a prendere forma il San Giorgio in Bosco che affronterà il campionato di Promozione 2022-2023. Nonostante le ferite della retrocessione, il San Giorgio in Bosco ha riconfermato sette reduci dall'Eccellenza. Si tratta del portiere Stefano Gallo, dei centrocampisti Davide Fior, Nicolò De Rossi, Marko Rode, Massimo Carollo e Patrick Antonello, e la punta Gabriele Xausa. Insieme a loro ecco tre nuovi acquisti come Alessandro Deirossi, difensore classe 92' proveniente dal Fossalta in Promozione girone E, Gabriele Bettio, anche lui esperto difensore del 1990 dal Dolo 1909, oltre alla punta Alberto Zurlo, reduce da una super stagione in Eccellenza con la United Borgoricco Campetra.

Dal settore giovanile vengono integrati nella rosa della Prima squadra anche Edoardo Pivato (portiere, 2003), Davide Mason (difensore, 2002), Antonio Creaco (centrocampista, 2003), Nicolò Bragagnolo (attaccante, 2004), Alberto Barichello (centrocampista, 2003).

Se non è rivoluzione, poco ci manca. Quest'anno a San Giorgio in Bosco l'obiettivo dichiarato è uno solo: ritornare in Eccellenza.