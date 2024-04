Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo il recupero della 16°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, del recupero della sedicesima giornata del campionato Promozione, non disputata lo scorso 15 gennaio per maltempo.

PROMOZIONE girone A

Merlara-Oppeano 0-2

Il Merlara di Bassi retrocede in Prima Categoria dopo la sconfitta contro la prima della classe, l'Oppeano



Altri risultati: Audace-Bevilacqua 2-0, Belfiorese-Pastrengo 2-0, Castelnuovo DG-Baldo Junior Team 1-3, Cologna Veneta-Albaredoronco 2-1, Pedemonte-Team S.Lucia Golosine 1-1, Pescantina Settimo-Virtus Borgo Verona 1-1, S.Giovanni Lupatoto-Atletico Città di Cerea 4-3



Classifica: Oppeano 62, Baldo Junior Team 51, Audace 49, Belfiorese 49, Virtus Borgo Verona 42, Cologna Veneta 40, Pedemonte 39, Castelnuovo DG 38, Team Santa Lucia Golosine 37, Pescantina Settimo 37, Bevilacqua 36, Atletico Città di Cerea 34, Albaredoronco 31, Pastrengo 30, San Giovanni Lupatoto 28, Merlara 27

PROMOZIONE girone B

Rosà-Galliera 0-0

Sarcedo-San Giorgio in Bosco 2-0

Malo-Fontanivese 2-2



Il Galliera viene fermato sul pari dal Rosà, mentre in coda regna sempre sovrano l'equilibrio. Il Sarcedo sconfigge il San Giorgio in Bosco e rende ancora più avvincente la lotta playout, mentre la Fontanivese San Giorgio ferma sul pari il lanciatissimo Malo.



Altri risultati: Chiampo-Montebello 5-0, Dueville-Salvatronda 0-2, Football Valbrenta-Caldogno 3-3, Marosticense-Cassola 1-1, Poleo Aste-Trissino 2-1

Classifica: Chiampo 56, Marosticense 54, Malo 50, Montebello 50, Caldogno 49, Dueville 45, Cassola 43, Galliera 42, Valbrenta 42, Trissino 36, Salvatronda 34, San Giorgio in Bosco 28, Poleo Aste 28, Fontanivese San Giorgio 26, Rosà 25, Sarcedo 25

​PROMOZIONE girone C

Arcella-Pozzonovo 0-3 Munarini, 2 Bernardi

Azzurra Due Carrare-Villafranchese 1-1

Cavarzere-Saonara Villatora 0-1

Limena-Scardovari 4-0

Pettorazza San Martino-Monselice 2-3

Torre-Piovese 0-1

Vigontina San Paolo-Rovigo 0-0

​Loreo-Dolo Pianiga 2-1

Il Pozzonovo è ufficialmente promosso in Eccellenza grazie al netto e perentorio 3 a 0 al Bressan di Arcella contro i ragazzi di Bertan. Man of the match il solito Simone Bernardi, protagonista di una doppietta a sugellare la rete iniziale del solito Munarini. È durato solo un anno il purgatorio in Promozione per la società del direttore sportivo Marzola, abile nel trovare i taselli giusti da inserire nel mosaico del Pozzonovo e regalare al leggendario Sabbadin un'impresa che verrà ricordata negli annali. In zona playoff doppio successo per Piovese e Monselice, rispettivamente su Torre e Pettorazza San Martino, così come per il Limena, poker rotondo sullo Scardovari. In coda, la Vigontina San Paolo saluta la categoria, mentre il Saonara Villatora scavalca in un colpo solo Azzurra Due Carre e Torre.

Classifica: Pozzonovo 60, Arcella 56, Piovese 54, Monselice 50, Limena 45, Villafranchese 41, Cavarzere 40, Loreo 39, Saonara Villatora 38, Dolo Pianiga 38, Torre 37, Azzurra Due Carrare 37, Pettorazza 34, Rovigo 30, Vigontina San Paolo 27, Scardovari 13



Prossimo turno - Domenica 5 Maggio 2024: Arcella-Rovigo, Cavarzere-Loreo, Saonara Villatora-Monselice, Limena-Vigontina San Paolo, Piovese-Dolo Pianiga, Pozzonovo-Pettorazza San Martino, Scardovari-Villafranchese, Torre-Azzurra Due Carrare

PROMOZIONE GIRONE D

Ambrosiana Trebaseleghe-Fontanelle 1-1

Pareggio prezioso per gli uomini di Trevisan, che salgono in classifica a quota 40



Gli altri risultati: Alpago-Villorba 4-1, Borgo Valbelluna-Noventa 4-2, Caerano-Real Martellago 2-1, Istana-Union Qdp 6-1, Paese-Montello 1-2, Longarone Alpina-Union Pro 1-1, Robeganese-Julia Sagittaria 1-0



Classifica: Julia Sagittaria 61, Borgo Valbelluna 55, Alpago 52, Fontanelle 49, Robeganese Salzano 45, Union Pro 42, Longarone 42, Ambrosiana Trebaseleghe 40, Real Martellago 39, Villorba 36, Caerano 37, Istrana 36, Union Qdp 29, Montello 28, Noventa 25, Paese 8