Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 23°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della ventitreesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Merlara-San Giovanni Lupatoto 1-1 Bernardi (SG), Danza (M)

Nel duello tra i due fanalini di coda del girone, finisce in parità. In classifica non cambia nulla per entrambe, ma Cerea e Pastrengo prendono il largo.



Altri risultati: Albaredoronco-Bevilacqua 1-1, Cerea-Team Santa Lucia Golosine 3-2, Baldo Junior Team-Cologna Veneta 4-3, Belfiorese-Pescantina Settimo 1-3, Castelnuovo DG-Audace 1-3, Oppeano-Pedemonte 2-0, Pastrengo-Virtus Borgo Verona 2-0

Classifica: Oppeano 51, Belfiorese 39, Audace 39, Baldo Junior Team 38, Virtus Borgo Verona 34, Team Santa Lucia Golosine 32, Pedemonte 30, Castelnuovo DG 28, Pescantina Settimo 28, Cologna Veneta 27, Bevilacqua 26, Albaredoronco 26, Pastrengo 23, Atletico Città di Cerea 21, Merlara 17, San Giovanni Lupatoto 16

PROMOZIONE girone B

Galliera-Chiampo 1-2

Trissino-Fontanivese San Giorgio 0-1

Montebello-San Giorgio in Bosco 2-4



Nel fondo classifica successi molto importanti per San Giorgio in Bosco, poker in casa della capolista Montebello, e della Fontanivese San Giorgio, corsare in quel di Trissino. Perde in casa il Galliera contro il Chiampo. Ai padovani non basta il solito Rebesco per avere ragione dei vicentini.



Altri risultati: Rosà-Sarcedo 2-0, Cassola-Caldogno 1-2, Dueville-Marosticense 1-3, Poleo Aste-Malo 1-2, Salvatronda-Valbrenta 0-2

Classifica: Montebello 43, Chiampo 42, Malo 41, Marosticense 41, Caldogno 37, Dueville 37, Cassola 33, Galliera 30, Trissino 30, Valbrenta 29 , Salvatronda 24, Poleo Aste 22, San Giorgio in Bosco 21, Sarcedo 19, Fontanivese San Giorgio 18, Rosà 17

​PROMOZIONE girone C

Azzurra Due Carrare-Arcella 0-2

Loreo-Vigontina San Paolo 1-0

Monselice-Torre 1-0

Pettorazza San Martino-Limena 2-3

Piovese-Scardovari 3-1

Rovigo-Saonara Villatora 0-2

Villafranchese-Pozzonovo 1-0



Dolo Pianiga-Cavarzere 1-1

Tutto nuovamente in discussione nel raggruppamento C. Il Pozzonovo perde di misura a Villafranca sotto i colpi di Spessato e viene agganciato in classifica dall'Arcella, puntuale in trasferta a Due Carrare con un netto 2 a 0 a firma Mangieri e Boscaro. In casa Piovese continua a funzionare la gestione Conte con un netto 3 a 1 casalingo sullo Scardovari a firma Nobile (doppietta, sale 15 reti in campionato) e Pennacchio, rendendo vano il centro del solito Bernardes. Nuovo scatto in avanti per il Monselice, sempre più quarta forza del girone, con una vittoria di corto muso nello scontro diretto contro il Torre. Decisivo Zanardo. Anche il Limena scavalca parecchie competitors grazie alla vittoria nel rodigino sul campo del Pettorazza. Protagonisti di giornato Chinello, due gol, e il puntuale Niselli. Cade a Loreo la Vigontina di Piron, mentre nei bassifondi vittoria fondamentale per il Saonara Villatora a Rovigo.

Classifica: Pozzonovo 43, Arcella 43, Piovese 41, Monselice 38, Cavarzere 35, Limena 32, Azzurra Due Carrare 32, Torre 31, Villafranchese 31, Pettorazza 29, Loreo 29, Dolo Pianiga 28, Vigontina San Paolo 22, Saonara Villatora 20, Rovigo 17, Scardovari 12



Prossimo turno - Domenica 3 Marzo 2024: Arcella-Rovigo, Cavarzere-Loreo, Saonara Villatora-Monselice, Limena-Vigontina San Paolo, Piovese-Dolo Pianiga, Pozzonovo-Pettorazza San Martino, Scardovari-Villafranchese, Torre-Azzurra Due Carrare

PROMOZIONE GIRONE D

Paese-Ambrosiana Trebaseleghe 0-1 Rossi

Massimo risultato con il minimo sforzo. L'Ambrosiana di Trevisan decolla e irrompe in zona playoff.



Gli altri risultati: Fontanelle-Union Qdp 1-0, Julia Sagittaria-Borgo Valbelluna 4-1, Longarone Alpina-Alpago 1-0, Montello-Istrana 0-1, Real Martellago-Noventa 2-2, Robeganese-Caerano 0-0, Union Pro-Villorba 0-0



Classifica: Julia Sagittaria 48, Alpago 38, Fontanelle 38, Borgo Valbelluna 36, Ambrosiana Trebaseleghe 35, Longarone 34, Real Martellago 32, Union Pro 32, Robeganese Salzano 31, Caerano 28, Istrana 28, Villorba 28, Union Qdp 21, Montello 21, Noventa 17, Paese 6