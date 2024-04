Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 30°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della trentesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Albaredoronco-Merlara 2-1 Centomo (A), Crema (A); Danza (M)

Sconfitta pesantissima in ottica playout per la squadra di Bassi, che subisce la rimonta dei veronesi e perde terreno per accedere all'off season per il mantenimento della categoria.



Altri risultati: Atletico Cerea-Baldo Junior Team 2-1, Bevilacqua-Belfiorese 2-0, Oppeano-Pescantina Settimo 1-2, Pastrengo-Castelnuovo DG 3-0, Pedemonte-Audace 0-0, Team Santa Lucia Golosine-S.Giovanni Lupatoto 1-2, Virtus Borgo Verona-Cologna Veneta 0-1

Classifica: Oppeano 59, Baldo Junior Team 48, Audace 46, Belfiorese 46, Virtus Borgo Verona 41, Pedemonte 38, Castelnuovo DG 38, Cologna Veneta 37, Bevilacqua 36, Team Santa Lucia Golosine 36, Pescantina Settimo 36, Atletico Città di Cerea 34, Albaredoronco 31, Pastrengo 30, Merlara 27, San Giovanni Lupatoto 25

PROMOZIONE girone B

Cassola-Galliera 1-3 Alberton (C); Battistella (G), Battistella (G), Cusinato (G)

Fontanivese San Giorgio-Marosticense 0-2 Merlo, Nonni

San Giorgio in Bosco-Chiampo 2-2 Cavalieri (C), Matterazzo (S), Sessi (S), Benetti (C)

Continua il magic moment del Galliera, alla seconda affermazione di fila, che ferma il Cassola e si avvicina in classifica proprio ai vicentini. Pareggio prezioso per il San Giorgio in Bosco in grado di frenare sul pari la capolista Chiampo, mentre niente da fare per la Fontanivese San Giorgio contro la Marosticense



Altri risultati: Rosà-Malo 1-0, Sarcedo-Football Valbrenta 2-2, Trissino-Salvatronda 3-1, Caldogno-Poleo Aste 3-0, Montebello-Dueville 0-1

Classifica: Chiampo 53, Marosticense 53, Montebello 50, Malo 49, Caldogno 48, Dueville 45, Cassola 42, Galliera 41, Valbrenta 41, Trissino 36, Salvatronda 31, San Giorgio in Bosco 28, Fontanivese San Giorgio 25, Poleo Aste 25, Rosà 24, Sarcedo 22

​PROMOZIONE girone C

Cavarzere-Torre 1-2 1' p.t. rig. Viola (T), 10' p.t. Michielli (C), 18' s.t. Viola (T)

Saonara Villatora-Vigontina San Paolo 1-0

Dolo Pianiga-Arcella 3-1 22′ p.t. Bacchin (D), 36′ p.t. rig. Rode (D), 38′ p.t. Chinellato (A); 2′ s.t. Casarin (D)

Piovese-Azzurra Due Carrare 2-0 5' p.t. A.Nobile, 44' p.t. A.Nobile

Pozzonovo-Limena 4-1 17’ p.t., 32’ p.t. e 23’ s.t. Bernardi (P), 1’ s.t. Niselli (L), 42’ s.t. Vianello (P)

Villafranchese-Monselice 0-0

Rovigo-Pettorazza San Martino 1-0

Scardovari-Loreo 1-2

La domenica del ribaltone. L'Arcella perde in casa dello sprizzante Dolo Pianiga per 3 a 1 e lascia campo libero al sorpasso del Pozzonovo di Sabbadin, capace di imporsi per 4 a 1 sul campo del Limena con una tripletta irresistibile del mago Simone Bernardi e il poker firmato da Vianello. A questo punto lo scontro diretto della prossima settimana al parrochiale di Arcella deciderà probabilmente i destini del vertice del raggruppamento. Al terzo posto continua a rosicchiare punti al duo di testa la Piovese con una super doppietta di Andrea Nobile contro l'Azzurra Due Carrare. Ancora un mezzo passo falso del Monselice, bloccato sul pari dalla Villafranchese. Vittorie di platino in chiave salvezza per il Torre (sul campo del Cavarzere) e del Saonara Villatora contro la Vigontina San Paolo.

Classifica: Pozzonovo 57, Arcella 56, Piovese 51, Monselice 47, Limena 42, Villafranchese 40, Cavarzere 40, Dolo Pianiga 38, Torre 37, Loreo 36, Azzurra Due Carrare 36, Saonara Villatora 35, Pettorazza 34, Rovigo 29, Vigontina San Paolo 26, Scardovari 13



Prossimo turno - Domenica 28 Aprile 2024: Arcella-Pozzonovo, Azzurra Due Carrare-Villafranchese, Cavarzere-Saonara Villatora, Limena-Scardovari, Loreo-Dolo Pianiga, Pettorazza San Martino-Monselice, Torre-Piovese, Vigontina San Paolo-Rovigo

PROMOZIONE GIRONE D

Union Qdp-Ambrosiana Trebaseleghe 3-2 Martina (U), Rossi (A), Schievenin (U), Rossi (A), Schievenin (U)

Seconda sconfitta di fila per gli uomini di Trevisan, fermati in casa dell'Union Qdp.



Gli altri risultati: Istrana-Borgo Valbelluna 1-1, Fontanelle-Robeganese 1-0, Montello-Alpago 0-1, Noventa-Longarone 1-1, Real Martellago-Paese 2-2, Union Pro-Julia Sagittaria 1-0, Villorba-Caerano 1-0



Classifica: Julia Sagittaria 61, Borgo Valbelluna 52, Alpago 49, Fontanelle 48, Robeganese Salzano 42, Union Pro 41, Longarone 41, Ambrosiana Trebaseleghe 39, Real Martellago 39, Villorba 36, Caerano 34, Istrana 33, Union Qdp 29, Montello 25, Noventa 25, Paese 8