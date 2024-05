Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo il recupero della 24°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, del recupero della ventiquattresima giornata del campionato Promozione, non disputata lo scorso marzo per maltempo.

PROMOZIONE girone A

Pedemonte-Merlara 0-1



Altri risultati: Albaredoronco-Pastrengo 2-2, Audace-Belfiorese 0-0, Bevilacqua-Oppeano 3-0, Cologna Veneta-S.Giovanni Lupatoto 1-2, Pescantina Settimo-Atletico Cerea 1-1, Team S.Lucia Golosine-Castelnuovo DG 3-1, Virtus Borgo Verona-Baldo Junior Team 0-4



Classifica: Oppeano 62, Baldo Junior Team 54, Audace 50, Belfiorese 50, Virtus Borgo Verona 42, Team Santa Lucia Golosine 40, Cologna Veneta 40, Pedemonte 39, Bevilacqua 39, Castelnuovo DG 38, Pescantina Settimo 38, Atletico Città di Cerea 35, Albaredoronco 32, Pastrengo 31, San Giovanni Lupatoto 31, Merlara 30



PROMOSSA IN ECCELLENZA: Oppeano

PLAYOFF: Baldo Junior Team, Audace, Belfiorese

PLAYOUT Atletico Cerea-San Giovanni Lupato; Albaredoronco-Pastrengo

RETROCESSA IN 1°CATEGORIA: Merlara

PROMOZIONE girone B

Sarcedo-Galliera 3-2

San Giorgio in Bosco-Salvatronda 0-0

Fontanivese-Dueville 3-0



Altri risultati: Caldogno-Rosà 3-3, Cassola-Trissino 3-1, Valbrenta-Poleo Aste 0-0, Malo-Montebello 1-0, Marosticense-Chiampo 0-1

Classifica: Chiampo 56, Marosticense 54, Malo 53, Caldogno 50, Montebello 50, Cassola 46, Dueville 45, Valbrenta 432, Galliera 42, Trissino 36, Salvatronda 35, San Giorgio in Bosco 29, Poleo Aste 29, Fontanivese San Giorgio 29, Sarcedo 28, Rosà 26



PROMOSSA IN ECCELLENZA: Chiampo

PLAYOFF: Marosticense-Montebello, Malo-Caldogno

PLAYOUT: San Giorgio in Bosco-Sarcedo, Poleo Aste-Fontanivese San Giorgio

RETROCESSA IN 1°CATEGORIA:

​PROMOZIONE girone C

Arcella-Rovigo 4-2 25′ pt rigore Chinellato, 6′ st Ballarin, 8′ st Mancin, 15′ st Bellon, 27′ st Chinellato, 48′ st Mangieri

Saonara Villatora-Monselice 0-2 9’ p.t. Campion, 43’ p.t. Djordjevic

Limena-Vigontina San Paolo 2-1

Piovese-Dolo Pianiga 1-0 Pavan

Pozzonovo-Pettorazza San Martino 3-2 27' pt. Nordio (Pe), 2' st. Vianello (Po), 31' st. Bernardi (Po), 42' st. Gallo (Po), 43' st. Munaro (Pe)

Scardovari-Villafranchese 0-6 4 Pasinato, Bordin, Fiorin

Torre-Azzurra Due Carrare 4-1



Cavarzere-Loreo 0-0

Classifica: Pozzonovo 63, Arcella 59, Piovese 57, Monselice 53, Limena 48, Villafranchese 44, Cavarzere 41, Torre 40, Loreo 40, Saonara Villatora 38, Dolo Pianiga 38, Azzurra Due Carrare 37, Pettorazza 34, Rovigo 30, Vigontina San Paolo 27, Scardovari 13



PROMOSSA IN ECCELLENZA: Pozzonovo, Limena

PLAYOFF: Arcella, Piovese-Monselice

PLAYOUT Pettorazza-Rovigo

RETROCESSA IN 1°CATEGORIA: Vigontina San Paolo, Scardovari

PROMOZIONE GIRONE D

Caerano-Ambrosiana Trebaseleghe 3-0



Gli altri risultati: Real Martellago-Union Pro 1-0, Alpago-Fontanelle 0-0, Borgo Valbelluna-Longarone 1-0, Istrana-Paese 4-3, Noventa-Montello 2-0, Union QDP-Julia Sagittaria 0-2, Villorba-Robeganese 4-1



Classifica: Julia Sagittaria 64, Borgo Valbelluna 58, Alpago 53, Fontanelle 50, Robeganese Salzano 45, Real Martellago 42, Union Pro 42, Longarone 42, Caerano 40, Ambrosiana Trebaseleghe 40, Villorba 39, Istrana 39, Union Qdp 29, Montello 28, Noventa 28, Paese 8

PROMOSSA IN ECCELLENZA: Julia Sagittaria

PLAYOFF: Borgo Valbelluna; Alpago-Fontanelle

PLAYOUT: Union Qdp-Montello

RETROCESSA IN 1°CATEGORIA: Noventa, Paese