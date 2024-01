Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 18°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della diciottesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Merlara-Baldo Junior Team 1-3 Zamboni (BJT), Armani (BJT), Diagne (M), Brunelli (BJT)

Sconfitta contro una delle big del raggruppamento per il Merlara di Bassi. Non basta Diagne contro i veronesi, la squadra biancoblu resta in zona pericolo in classifica



Altri risultati: Audace-Atletico Cerea 2-0, Belfiorese-Castelnuovo DG 1-2, Cologna Veneta-Pastrengo 2-1, Pedemonte-Albaredoronco 1-0, Pescantina Settimo-Team S.Lucia Golosine 2-2, S.Giovanni Lupatoto-Oppeano 1-1, Virtus Borgo Verona-Bevilacqua 0-0

Classifica: Oppeano 42, Belfiorese 33, Virtus Borgo Verona 27, Audace 27, Baldo Junior Team 26, Castelnuovo DG 25, Team Santa Lucia Golosine 24, Pedemonte 23, Pescantina Settimo 21, Albaredoronco 20, Cologna Veneta 20, Bevilacqua 19, Pastrengo 16, Merlara 15, Atletico Città di Cerea 15, San Giovanni Lupatoto 11

PROMOZIONE girone B

Fontanivese San Giorgio-Caldogno Calcio 1-2

Galliera-Dueville 1-3 Cusinato (G), Bevilacqua (D), Amessiamenou (D), Maculan (D)

Malo-San Giorgio in Bosco 5-2 Fochesato (M), Xausa (SGB), Sanson (M), Fochesato (M), Piazza (M), Maistro (M), Andrici (SGB)



Turno da dimenticare per le squadra dell'Alta Padovana con tre sconfitte nette e senza appello per Fontanivese San Giorgio, Galliera e San Giorgio in Bosco rispettivamente contro Caldogno, Dueville e Malo, nuova capoclassifica.



Altri risultati: Sarcedo-Cassola 1-1, Chiampo-Rosà 2-0, Valbrenta-Montebello 1-0, Marosticense-Trissino 0-0, Poleo Aste-Salvatronda 3-0

Classifica: Malo 31, Montebello 33, Marosticense 32, Dueville 31, Chiampo 27, Caldogno 27, Cassola 26, Trissino 25, Galliera 24, Valbrenta 22, Salvatronda 20, Sarcedo 17, Poleo Aste 16, Fontanivese San Giorgio 15, Rosà 11, San Giorgio in Bosco 11

?PROMOZIONE girone C

Arcella Padova-Saonara Villatora 1-1 Galato (SV), Candido (A)

Azzurra Due Carrare-Monselice 0-3 Petrilli, 2 Campion

Limena-Villafranchese 1-3 Fiorin (V), Carraro (L), Spessato (V), Pasinato (V)

Pozzonovo-Piovese 1-1 Florian (P), Munarini (P)

Torre-Rovigo 1-1 Viola (T), Ballarin (R)

Vigontina San Paolo-Dolo Pianiga 1-2



Cavarzere-Scardovari 3-1

Loreo-Pettorazza San Martino 1-2



Tutto come prima nel girone C. Lo scontro diretto tra le due prime della classe, Pozzonovo e Piovese, finisce in pareggio con le reti di Florian per gli ospiti, su rigore al 14' del primo tempo e il pari Munarini per i locali al 78' sempre dal dischetto. Entrambe avanzano a quota 33, mentre l'Arcella non ne approfitta per appaiarle in testa, fermata sul pari contro il Saonara Villatora, ora penultimo con le marcature di Galato e Candido. Il Monselice fa la voce grossa in casa dell'Azzurra Due Carrare con le reti dell'ex Padova Petrilli e la doppietta dell'eterno Campion. I biancorossi sono a -2 dalla zona playoff, mentre continua a volare la Villafranchese , corsara a Limena con Fiorin, Spessato e Pasinato. Pari e patta tra Torre e Rovigo, mentre perde in casa la Vigontina San Paolo di Piron.

Classifica: Pozzonovo 33, Piovese 33, Arcella 31, Pettorazza 28, Cavarzere 27, Azzurra Due Carrare 27, Monselice 25, Villafranchese 24, Loreo 22, Torre 22, Limena 21, Dolo Pianiga 20, Vigontina San Paolo 18, Rovigo 16, Saonara Villatora 13, Scardovari 12



Prossimo turno - Domenica 28 gennaio 2024: Saonara Villatora-Pozzonovo, Dolo PIaniga-Azzurra Due Carrare, Monselice-Loreo, Pettorazza San Martino-Arcella, Piovese-Cavarzere, Rovigo-Limena, Scardovari-Torre, Villafranchese-Vigontina San Paolo

PROMOZIONE GIRONE D

Ambrosiana Trebaseleghe-Montello 3-0 Miolo, Rossi, Pettenà

L'Ambrosiana travolge il Montello e si candida alla zona playoff con un netto 3 a 0 a firma Miolo, Rossi e Pettenà. I ragazzi di Trevisan si portano a quota 26, fuori dalla post season solo per differenza reti rispetto l'Union Pro.



Gli altri risultati: Alpago-Union Qdp 0-0, Borgo Valbelluna-Fontanelle 1-3, Caerano-Union Pro 1-1, Istrana-Real Martellago 1-3, Paese-Robeganese Fulgor Salzano 2-2, Longarone-Julia Sagittaria 1-3, Villorba-Noventa 0-0



Classifica: Julia Sagittaria 37, Alpago 31, Borgo Valbelluna 31, Real Martellago 27, Robeganese Salzano 26, Longarone 26, Union Pro 26, Ambrosiana Trebaseleghe 26, Fontanelle 25, Villorba 24, Caerano 21, Istrana 21, Union Qdp 17, Montello 14, Noventa 10, Paese 6