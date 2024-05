Promozione, i risultati dei playoff e playout delle squadre padovane

Domenica calda, in tutti i sensi, in Promozione. Partiamo dal raggruppamento B, con due squadre padovane impegnate nei playout per mantenere la categoria. Sconfitta 2-1 per il San Giorgio in Bosco contro i vicentini del Sarcedo. Azzolini porta avanti i berici su rigore al 25' del primo tempo, ma dieci minuti dopo ci pensa Vettoretto a rimettere tutto in equilibrio. Rigoni al 60' fa esplodere il pubblico di casa e tra sette giorni nell'Alta Padovana servirà l'impresa per Prisco. Sempre restando in zona, vittoria confortante per la Fontanivese San Giorgio sul Poleo Aste. Ghion e Pasinato decidono la contesa e ora ci sono solo 90' o 120' a separare Volpara dalla meritata salvezza.

Nel girone C, nella semifinale playoff gara secca vince di corto muso la Piovese ai danni di un Monselice coraggioso e stoico. È il solito Andrea Nobile a mandare in orbita i biancorossi e conquistare il pass per la finale contro l'Arcella domenica prossima al campo di Via Bressan a Padova.

Ecco i risultati delle squadre padovane nel girone B e C, impegnate nei playoff e nei playout.

PLAYOUT

Gara d'andata 19/05/2024

Sarcedo-San Giorgio in Bosco 2-1 25' pt rig. Azzolini (Sa), 35' pt Vettoretto (SB), 15' st Rigoni

Fontanivese San Giorgio-Poleo Aste 2-0

Gara di ritorno 26/05/2024

San Giorgio in Bosco-Sarcedo 0-0

Poleo Aste-Fontanivese San Giorgio 0-0

​PROMOZIONE girone C

Gara Secca 19/05/2024

Piovese-Monselice 1-0 Nobile

Finale, 26/05/2024

Arcella-Piovese