Promozione, i verdetti dei playoff e playout delle squadre padovane

Verdetti finali nel in Promozione. Nel raggruppamento B mantengono la categoria, al termine di due gare rocambolesche, le padovane San Giorgio in Bosco e Fontanivese San Giorgio, rispettivamente contro Sarcedo e Poleo Aste. Gli uomini di Prisco rimediano la rimonta con i vicentini e coronano un'impresa che resterà negli annali, soprattutto alla luce dell'ultimo posto a fine girone d'andata con un 5 a 3 pirotecnico, pieno zeppo di emozioni. Man of the match uno straordinario Catalin Andrici, autore di una tripletta e trascinatore dei suoi. Ai tempi regolamentari finisce 3 a 2, ma nei supplementari sono Materazzo e proprio Andrici a rendere il pomeriggio dolce per i giocatori delll'Alta Padovana. Queste le formazioni iniziali e i marcatori:

SAN GIORGIO IN BOSCO-SARCEDO 5-3

SAN GIORGIO IN BOSCO: Pivato, Bragagnolo, Bison, Barison, Gambasin, Chimento, Tonin, Matterazzo, Andrici, Fior, Stangherlin. A disp. Gallo, Marazzato, Rizzardi, Rampin, Frachesen, Mazzucato, Convento, Gaborin, Massaro. All. Gaetano Prisco.

SARCEDO: Michelon, Carotta, Bellossi, Capitanio, Zanin, Vigo, Bassan, Calderato, Calgaro, Azzolini, Rigoni. A disp. Rizzato, Zuccato, Vescovi, Bortoloso, Arnaldi, Arthur, Azzolin, Milan, Fossato. All. Vladimiro Remonato.

ARBITRO: Gallo di Mestre.

RETI: 3’ p.t., 5’ s.t. e 10’ s.t.s. Andrici, 20’ p.t. e 12’ p.t.s. Calgaro, 32’ p.t. Capitanio, 23’ s.t. Chimento, 5’ s.t.s. Matterazzo.

NOTE: Recuperi: 2’ e 4’

Per quanto riguarda la Fontanivese San Giorgio basta un 2 a 2 in rimonta per i ragazzi di Volpara a mantenere la categoria.

La supersfida del girone «C» di Promozione tra Arcella e Piovese sorride invece ai padroni di casa, che grazie all’1-1 al termine dei 120’ complessivi si aggiudicano i playoff e centrano l’immediato ritorno in Eccellenza.

Padroni di casa all’assalto già nel primo tempo, con Mariano Mangieri che va ad un passo dal vantaggio con una clamorosa duplice occasione: il centravanti italo-argentino prima centra il palo e poi si vede respingere il tap-in a colpo sicuro dal miracoloso intervento sulla linea di porta di Alberto Dei Poli.

In pieno recupero è sempre l’ex cannoniere di Pozzonovo e Montecchio Maggiore ad andare vicinissimo all’1-0 colpendo un’incredibile traversa a portiere battuto.

La Piovese controlla sorniona e a metà ripresa mette la freccia con il neoentrato Damien Florian, che sbatte dentro in due tempi la palla che può valere la promozione.

L’Arcella non molla e all’87’ rimette l’incontro in equilibrio: ci pensa l’ariete Pier Mario Favaro, ingaggiato nella finestra invernale di mercato dal Rovigo, che svetta più in alto di tutti e incorna imparabilmente all’angolino più lontano.

Si va ai supplementari, sotto un sole cocente e con la tensione a mille: l’ultimo sussulto è di marca ospite, con l’indomito Florian che spara una fucilata nel «sette» trovando lo straordinario salvataggio di Daniele Pistolato. Festa Arcella, delusione Piovese, ma da queste basi si può ripartire più forti e compatti di prima per dare l'assalto il prossimo anno alla tanto sospirata Eccellenza.



ARCELLA-PIOVESE 1-1

ARCELLA: Rossi, Griggio (39’ s.t. Pistolato), Carraro (14’ p.t.s. Lucadello), Danielli (32’ s.t. Menato), Boscaro, Santinon, Vidor Alisson, Chinellato (32’ s.t. Cibin), Favaro, Mangieri (44’ s.t. Lovato), Franceschini. A disp. Murano, Kolou, Bellon, Candido. All. Alessandro Bertan.

PIOVESE: Rigo, Boscain (14’ p.t.s. Alvise Nobile), Scandilori, Nardo (1’ p.t.s. Pasetto), Voltan, Dei Poli, Maggio (17’ s.t. Florian), Riccardo Degan (9’ p.t.s. Pennacchio), Brunelli (36’ s.t. Antolini), Andrea Nobile, Pavan. A disp. Ruffo, Giorgio Degan, Bertazzolo, Kourriche. All. Loris Conte.

ARBITRO: Kumbulla di Verona.

RETI: 26’ s.t. Florian, 42’ s.t. Favaro.

NOTE: Espulsi Camporese (allenatore in seconda Arcella) e mister Conte. Ammoniti Santinon, Boscaro, Pistolato, Boscain, Voltan, Florian, Pasetto e Antolini. Angoli: 6-6.

Ecco i risultati delle squadre padovane nel girone B e C, impegnate nei playoff e nei playout.

PLAYOUT

Gara d'andata 19/05/2024

Sarcedo-San Giorgio in Bosco 2-1 25' pt rig. Azzolini (Sa), 35' pt Vettoretto (SB), 15' st Rigoni

Fontanivese San Giorgio-Poleo Aste 2-0

Gara di ritorno 26/05/2024

San Giorgio in Bosco-Sarcedo 5-3

Poleo Aste-Fontanivese San Giorgio 2-2

Salvezza per San Giorgio in Bosco e Fontanivese San Giorgio

​PROMOZIONE girone C

Semifinale Gara Secca 19/05/2024

Piovese-Monselice 1-0 Nobile

Finale, Gara Secca 26/05/2024

Arcella-Piovese 1-1 d.t.s.