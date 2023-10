Promozione, salta la panchina di mister Visentin a San Giorgio in Bosco

Il San Giorgio in Bosco cambia guida tecnica. Questo il comunicato della società dell'Alta Padovana, all'indomani della disfatta interna per 0-6 contro il Caldogno: "La società Calcio San Giorgio in Bosco comunica che l'allenatore Visentin Bonomo Moreno è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il Presidente e la società ringrazia Visentin per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune sportive. Il nominativo del nuovo allenatore verrà comunicato nei prossimi giorni".

Una scelta inevitabile. Al netto dell'ultima sconfitta, le prestazioni dei rossobiancoverdi in questo avvio stagionale sono state decisamente sotto gli standard previsti, con ultimo posto in classifica nel girone B e numeri horror: 8 gol segnati e ben 23 subiti in sole sei giornate di campionato, con due partite in casa terminate subendo sei reti e un solo punto raccolto, la quarta giornata, nel derby contro la Fontanivese San Giorgio.