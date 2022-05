Promozione, Monselice ed Unione Cadoneghe: la situazione dei ripescaggi in Eccellenza

Campionati di Promozione conclusi ed è tempo di graduatoria per eventuali ripescaggi in Eccellenza 2022-2023. Le squadre coinvolte sono la conquistatrice della Coppa Veneto Promozione e le seconde classificate dei 5 gironi veneti. Da segnalare le padovane Monselice e Unione Cadoneghe, finite seconde nei gironi C e D, alle spalle rispettivamente di Piovese e dei vicentini dell'Eurocassola.



Ecco la situazione

Noventa Piave (Finalista Trofeo Veneto) Marosticense (girone B): 64 punti Julia Sagittaria (girone E): 55 punti Unione Cadoneghe (girone D): 53 Virtus (girone A): 51 punti Monselice (girone C): 50 punti

Poche le speranze di ripescaggio per gli uomini di Simonato, mentre qualche timida speranza per la squadra di Ferrulli c'è, anche se resta molto difficile sperare nell'ascensione in quinta serie. Da segnalare, in termini di mercato, il probabile addio di Ezio Glerean dalla Marosticense per la panchina del Bassano, quest'anno inserito nel girone B del campionato Eccellenza.