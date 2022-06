Promozione: il terzino destro Tonazzo approda al Monselice

Seconda «new-entry» per il Monselice, che dopo l’arrivo dall’Este del difensore centrale Diego Gori ufficializza l’ingaggio dalla juniores nazionale del Campodarsego del terzino destro Tommaso Tonazzo.

Classe 2004, il neoacquisto biancorosso è cresciuto nelle giovanili della VigoLimenese fino all’età di 14 anni, per proseguire la sua formazione calcistica con i giovanissimi ed Allievi élite dell’Union Campo San Martino sino il successivo approdo a Campodarsego, dove oltre alla juniores nazionale si è allenato con mister Masitto e la prima squadra biancorossa.

Queste le sue dichiarazioni al sito ufficiale del Monselice: "Sono terzino destro ma all’occorrenza posso fare anche il difensore centrale. Sono davvero entusiasta di entrare a far parte di una società gloriosa e blasonata come il Monselice. Ho trovato sin da subito grande professionalità e serietà: mi piace il progetto che c’è su di me e sono felice della fiducia che la dirigenza ha riposto nei miei confronti. Sarà una grande sfida, sono consapevole che dovrò lavorare duramente: la mia forza è proprio la volontà e sono pronto a dare il massimo ogni giorno per farmi trovare pronto."