Promozione, Trofeo Regione Veneto: out ai rigori l'Azzurra Due Carrare

Squadra in casa Azzurra Due Carrare

Con tanta sfortuna e molti rammarici, finisce ai sedicesimi di finale il percorso in Coppa Veneto dell’Azzurra Due Carrare. Ai rigori sono decisivi gli errori di Canton e Zanni, dopo che nei tempi regolamentari il match era terminato 0-0 contro il Loreo.

Nel primo tempo tanto equilibrio con l'imperativo categorico di "primo, non prenderle!". Nella ripresa qualche sussulto in più, ma poca roba. Si fanno preferire i padovani con Aggio e Bortolami, ma il match è in perfetto equilibrio. Si decide tutto ai rigori. Dal dischetto Canton e Zanni tradiscono l'emozione e sbagliano il loro penalty, mentre i giocatori del Loreo sono freddi e avanzano, seppur fortunosamente, agli ottavi di finale della competizione.

Di seguito il tabellino del match:



Azzurra Due Carrare-Loreo 0-0 (5-4 dcr)

LOREO: Liviero, Ranzato, Tonon (24’ s.t. Marchioro), Mancin, Sadellah, Cappelli, Dal Compare (38’ s.t. Vianello), Rampin, Veronesi, Luperto (24’ s.t. Talpo), Ferro (42’ s.t. Olivato). A disp. Grego, Frigato, Bullo, Siviero, Paio. All. Matteo Tiozzo.

AZZURRA DUE CARRARE: Papagno, Zonzin (1’ s.t. Fantin), Scolaro, Zanni, Giudice, Condino, Regazzo, Contarin (30’ s.t. Aggio), Vesentini (19’ s.t. Canton), Pavan (41’ s.t. Destro), Bortolami. A disp. Rosellini, Grigio, Andreon, Sturaro, Chinello. All. Valeriano Fiorin.

ARBITRO: Kurti di Mestre.

Ammoniti Rampin, Talpo e Pavan. Recuperi: 2’ e 3’.