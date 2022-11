Promozione-Trofeo Veneto, ottavi di finale: domani in campo 4 squadre padovane

Non si ferma mai il calcio dilettantistico, men che meno in periodo Mondiale in Qatar. Mercoledì 23 novembre sono previsti gli ottavi di finale del Trofeo Veneto Promozione. Gare di sole andata, senza supplementari e i rigori a decretare, in caso di parità sui 90', la vincente del turno.

Ancora 4 squadre padovane in lizza. Match di cartello il derby tra l'Unione Cadoneghe di Ferrulli e la rinnovata, nella guida tecnica, Villafranchese di Guerra. Quasi un derby, per vicinanza geografica, quello tra Galliera e Tezze sul Brenta, mentre la Vigontina San Paolo è attesa sul campo del Favaro 1948.

Di seguito tutti gli ottavi di finale, calcio d'inizio ore 20:30:

1) Audace - Albaredoronco

2) Galliera - Tezze

3) Aurora Rivereel - Scardovari

4) Favaro - Vigontina San Paolo

5) Julia Sagittaria - Longarone Alpina

6) San Giovanni Lupatoto - Chiampo

7) Unione Cadoneghe - Villafranchese (a Strà)

8) Caerano - Badia Polesine

Quarti di finale, in programma mercoledì 1° febbraio 2023:

Vincente G1 - Vincente G2

Vincente G3 - Vincente G4

Vincente G5 - Vincente G6

Vincente G7 - Vincente G8