Promozione, Trofeo Veneto: Villafranchese avanti ai calci di rigore

Approda ai quarti di finale del Trofeo Veneto Promozione la Villafranchese di mister Millan dopo il derby degli ottavi contro il Vigontina San Paolo. 1 a 1 nei tempi regolamentari (a Fiorin ha risposto Scarpa) e poi dal dischetto la precisione della Villafranchese ha avuto la meglio, per un risultato finale di 6-5 per i padroni di casa.

Di seguito le dichiarazioni di mister Millan, tecnico della Villafranchese, così nel post gara:

"È stata una partita combattuta, ben giocata da entrambe le squadre. Noi abbiamo creato qualche cosa in più e dovevamo chiudere prima il match. Poi abbiamo subito il pareggio e ci siamo dovuti risistemare. Abbiamo fatto bene, ma non siamo riusciti a concludere in porta. È stata una partita sofferta fino in fondo. Faccio i complimenti ai giovani del San Paolo Vigontina, hanno giocato molto bene. Poi c'è la lotteria dei rigori, oggi è andata bene a noi. Domenica andiamo a Monselice, in uno stadio che conosco bene. Sono difficili da affrontare in casa e dovremo dare il massimo"

Di seguito tutti i risultati del Trofeo Veneto Promozione:

Venerdì 29 ottobre

Unione Graticolato Gelsi-Villorba 0-1

Domenica 31 ottobre

Audace-Oppeano 0-1

Union Eurocassola-La Rocca Altavilla 0-0 (La Rocca Altavilla vince ai rigori)

Villafranchese-Vigontina San Paolo 1-1 (6-5 Villafranchese vince ai rigori)

Vazzola-Loreo 2-2 (Loreo vince ai rigori)

Noventa-Ponzano 2-2 (Noventa vince ai rigori)

Caldogno-Longare Castegnero 2-3

Trissino-Virtus 3-0