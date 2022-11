Promozione, Trofeo Veneto: ai quarti l'Unione Cadoneghe e il Galliera

Mercoledì di Coppa per quattro squadre padovane, negli ottavi del Trofeo Veneto Promozione. Passano ai quarti l'Unione Cadoneghe, vincente a Stra sulla Villafranchese. Prestazione di grande livello degli uomini di Ferrulli che passano il turno grazie alle reti di De Rossi e Conte. Una doppietta di Mainardi fa salutare la competizione alla Vigontina San Paolo nel veneziano contro il Favaro, mentre il Galliera non smette di sorprendere e vince 2 a 0 in casa contro il Tezze con i gol di Cuman e Pivato.

Di seguito tutti i risultati e gli accoppiamenti:

1) Audace - Albaredoronco 0-0 (3-2 dcr)

2) Galliera - Tezze 2-0

3) Aurora Rivereel - Scardovari 2-0

4) Favaro - Vigontina San Paolo 2-0

5) Julia Sagittaria - Longarone Alpina 4-3

6) San Giovanni Lupatoto - Chiampo 2-3

7) Unione Cadoneghe - Villafranchese (a Strà) 2-0

8) Caerano - Badia Polesine 3-1

Quarti di finale, in programma mercoledì 1° febbraio 2023

Audace-Galliera

Aurora Rivereel-Favaro

Julia Sagittaria-Chiampo

Unione Cadoneghe-Caerano