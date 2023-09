Promozione, Trofeo Veneto: il riepilogo della 2°giornata

Seconda giornata ricca di emozioni in Trofeo Veneto Promozione. Il Merlara (Q4) perde in casa della capolista Cerea ed è praticamente fuori dalla competizione. Decisamente più intrigante la situazione in Q8, dove il Galliera vince il derby - sentitissimo - con il San Giorgio in Bosco per 3 a 1 e mette la freccia per l'avanzamento al turno successivo, mentre perde ancora la Fontanivese San Giorgio, in un match decisamente zemaniano contro il Salvatronda (4-3). Nella Bassa Padovana (Q10), il Monselice conferma le good vibrations della prima giornata e regola in trasferta l'Azzurra Due Carrare con il risultato di 1 a 0. Perde, sempre nel medesimo gruppo, il Pozzonovo di Sabbadin a Rovigo per 3 reti a 2. Q11 equilibratissimo, con la Piovese che fa la voce grossa in casa con il Dolo Pianiga (2-0) e la Vigontina San Paolo che impatta 0-0 esternamente contro il Saonara Villatora. Nel Q12 "cittadino" ancora a braccetto Limena (blitz esterno 3 a 1 a Torre) e Villafranchese, capace di imporsi in casa dell'Arcella per 3 a 2. Infine, nel Q13, delude l'Ambrosiana Trebaseleghe, travolta per 4 a 1 internamente dall'Union Pro.



Q4: Bevilacqua, Cerea, Cologna Veneta, Merlara

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Cologna Veneta-Cerea 3-4

Merlara-Bevilacqua 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Cerea-Merlara 2-1

Bevilacqua-Cologna Veneta 0-1

Cerea-Bevilacqua

Merlara-Cologna Veneta

Classifica

Cerea 6 Cologna Veneta 3 Merlara 1 Bevilacqua 0

Q8: Fontanivese San Giorgio, Galliera, San Giorgio in Bosco, Salvatronda

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Fontanivese San Giorgio-Galliera 1-2

San Giorgio In Bosco-Salvatronda 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Galliera-San Giorgio in Bosco 3-1

Salvatronda-Fontanivese San Giorgio 4-3

Galliera-Salvatronda

San Giorgio in Bosco-Fontanivese San Giorgio

Classifica

Galliera 6 Salvatronda 3 San Giorgio in Bosco 3 Fontanivese San Giorgio 0

Q10: Azzurra Due Carrare, Nuovo Monselice, Pozzonovo, Rovigo

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Monselice-Rovigo 2-0 (29’ p.t. Djordjevic, 17’ s.t. Fabris)

Pozzonovo-Azzurra Due Carrare 0-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Azzurra Due Carrare-Monselice 0-1

Rovigo-Pozzonovo 3-2

Pozzonovo-Monselice

Rovigo-Azzurra Due Carrare

Classifica

Monselice 6 Rovigo 3 Pozzonovo 1 Azzurra Due Carrare 1

Q11: Dolo Pianiga, Saonara Villatora, Piovese, Vigontina San Paolo

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Dolo Pianiga-Saonara Villatora 2-1

Vigontina San Paolo-Piovese 2-1

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Saonara Villatora-Vigontina San Paolo 0-0

Piovese-Dolo Pianiga 2-0

Saonara Villatora-Piovese

Vigontina San Paolo-Dolo Pianiga

Classifica

Vigontina San Paolo 4 Piovese 3 Dolo Pianiga 3 Saonara Villatora 1

Quadrangolare 12: Arcella Padova, Limena, Torre, Villafranchese

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Limena-Arcella 2-1

Villafranchese-Torre 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Arcella-Villafranchese 2-3

Torre-Limena 1-3

Arcella-Torre

Villafranchese-Limena

Classifica

Limena 6 Villafranchese 6 Arcella 0 Torre 0

Quadrangolare 13: Ambrosiana Trebaseleghe, Real Martellago, Robeganese Salzano, Union Pro

1°Giornata - 27/08/2023 h 16:30

Robeganese Salzano-Ambrosiana Trebaseleghe 1-2

Union Pro-Real Martellago 1-0

2°Giornata - 03/09/2023 h 15:30

Ambrosiana Trebaseleghe-Union Pro 1-4

Real Martellago-Robeganese Salzano 0-0

Ambrosiana Trebaseleghe-Real Martellago

Union Pro-Robeganese Salzano

Classifica