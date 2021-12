Promozione, Trofeo Veneto: semifinale d'andata al Noventa, Villafranchese ko

In un campo ai limiti del praticabile, soprattutto nella ripresa, cade la Villafranchese nel primo atto della semifinale del Trofeo Veneto Promozione contro il Noventa Piave. Un vero peccato per gli uomini di Millan, ma ci sono ancora altri 90' nel veneziano e il calcio insegna che tante imprese nascono da situazioni disperate. Il secondo atto si disputerà il 6 marzo 2022. Tempo per prepararsi adeguatamente c'è ed anche in abbondanza.

LA CRONACA

Aspetto climatico determinante dicevamo, ma non per questo la Villafranchese rinuncia a giocare, anzi mantiene il pallino del gioco, con il Noventa Piave a giocare di rimessa. Dopo 10' il terzino destro Vezù è costretto ad uscire. Al suo posto, dopo un lungo stop, l'esperto Massagrande. Cannella fa venire più di un brivido a Zamberlan con un tiro che sfiora il palo. Sembra il preludio al vantaggio della squadra di casa, ma i veneziani trovano il vantaggio al 20'. Calgaro perde un rimpallo e Pietropoli non si fa pregare. Il suo rasoterra è imparabile per l'ottimo Bergamasco, portiere di Coppa. La rete ospite fa sbandare la Villafranchese, che dopo cinque minuti concede il bis. Ferrarese dalla destra inventa un tiro a giro che tocca il palo interno e si deposita alle spalle dell'incolpevole Bergamasco. Il primo tempo scorre via in maniera surreale per la Villafranchese, che nei secondi 45' con il cuore cerca il gol per tenere ancora più aperte le porte della qualificazione. Allegro di testa su cross di Minozzi esalta Zamberlan, con quest'ultimo a deviare in angolo. Al 65' ripartenza del Noventa, con Ferrarese che si trova a tu per tu con Bergamasco, ma la conclusione del 10 veneziano è alta sopra la traversa. Due punizioni dal limite procurate da Minozzi ravvivano il finale del match. La prima calciata da Salviato è preda della parte esterna della barriera, mentre la seconda di Viola viene parata da Zamberlan. Villafranchese anche molto sfortunata al 90’. Minozzi, su cross di Carraro sul secondo palo, calcia a colpo sicuro, ma Zamberlan con l’aiuto del palo, si riesce a salvare.

Ecco il tabellino della gara di Villafranca Padovana:

VILLAFRANCHESE: Bergamasco; Vezù (10' Massagrande), Carraro, Salviato, Calgaro (80' Nizzetto), Selmin, Canella (65' Cappellari), Mezzalira, Rusu (65' Viola), Minozzi, Allegro (70' Fiorin). A disposizione: Murano, Alimani, Piccolo, Ranalli, Massagrande, Nizzetto, Cappellari, Fiorin, Viola. All.: Millan

NOVENTA PIAVE: Zamberlan; Manfrè, Tonetto, Luccetta, Smeraldi, Pasini, Sclano, Boem, Pietropoli, Ferrarese (80' Pavan), Morando (80'Daopi). A disposizione: Canella, Severin, Mariuzzo, Daupi, Pavan, Cofano, Pasarella, Guerrato, Salviato. All.: De Cecco

Reti: 20' Pietropoli, 25' Ferrarese