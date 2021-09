Promozione Veneto, la composizione del girone C

Un girone C a forti tinte padovane quello di Promozione 2021-2022. Undici su quattordici arrivano dalla provincia di Padova, con nobili decadute come Monselice, Limena, Union Vigontina, Casalserugo Maserà, Villafranchese e Piovese tra le favorite per la risalita in Eccellenza. Loreo, Porto Viro e Badia Polesine le tre extra provincia, chiamate a contrastare le patavine. Arre Bagnoli Candiana, Azzurra Due Carrare, Legnaro, Saonara Villatora e Armistizio Esedra Don Bosco le outsider, pronte ad inserirsi nei piani alti della contesa.

Qui di seguito la 1°giornata di campionato al via il 19 settembre 2021. Chiusura della stagione regolare il 10 aprile 2022.



Arre Bagnoli Candiana-Badia Polesine

Azzurra Due Carrare-Nuovo Monselice

Porto Viro-Aurora Legnaro

Saonara Villatora-Casalserugo Maserà

Limena-Armistizio Esedra Don Bosco

Vigontina San Paolo-Piovese

Villafranchese-Loreo

Qui il calendario completo del girone C.