Promozione, Vigontina San Paolo: mister Malerba "Non vediamo l’ora di tornare in campo"

Comincia oggi la preparazione, agli impianti di Peraga di Vigonza, della Vigontina San Paolo, prossima protagonista del campionato Promozione girone D. Un trasloco non del tutto atteso, nel raggruppamento delle veneziane e trevigiane. Queste le parole, sul tema, del tecnico vigontino Massimo Malerba: "Siamo consapevoli che ci attende un campionato molto tosto ed equilibrato. A fare la differenza saranno, come sempre, la fame e le motivazioni: in tal senso dovremo crescere, perché lo scorso anno abbiamo lasciato per strada parecchi punti contro squadre che erano alla nostra portata. Non vediamo l’ora di tornare in campo. Le scelte di mercato, come sempre, sono state fatte sia sul piano tecnico che umano L’obiettivo naturale è sempre quello di provare a migliorare il campionato precedente, in modo da alzare l’asticella e proseguire il percorso di crescita già intrapreso. Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi che non sono più con noi, augurando loro le migliori fortune



Tre, al momento, le amichevoli in calendario: venerdì 12 a Mogliano Veneto contro l’Union Pro, sabato 20 a Piove di Sacco contro la Piovese neopromossa in Eccellenza e mercoledì 24 a Busa contro l’Union Dese.