Promozione, girone C: c'è Dovico per l'Aurora Legnaro

Il reparto offensivo dell'Aurora Legnaro si completa con un altro rinforzo. O meglio con un ritorno a casa. Dalla Sacra Famiglia arriva la punta Marco Dovico. Per il classe 1997, ex Piovese ed Azzurra Due Carrare, una nuova esperienza in terra padovana dopo la trafila nel settore giovanile del Padova e il debutto in serie D con la camiseta dell'Este.

Queste le sue parole ai canali ufficiali dell'Aurora Legnaro:

"Le prime sensazioni sono davvero ottime. Sono molti anni che la società mi cerca e per me è sempre stato un onore, considerando che i primi calci al pallone li ho dati proprio a Legnaro. Sono qui per vincere il campionato, è l’unico vero obiettivo! Questa piazza deve tornare dove merita. E io sono qui per far sì che ciò accada."