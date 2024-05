La proposta di Appartenenza Biancoscudata per fare il nuovo stadio del Padova a Montegrotto

Padova come Düsseldorf. Oggi, il gruppo Appartenenza Biancoscudata, rappresentato da Massimo Benedetti, Alessandro Maso, Eugenio Michelotto e Mauro Cinefra, ha presentato un progetto elaborato nel corso dell'ultimo anno, lontano dai riflettori, per la costruzione di un nuovo stadio a Montegrotto Terme. Criticando l'operato dell'amministrazione comunale di Padova, il gruppo ha svelato di aver trovato una soluzione pratica, basata sul modello dell'AirBerlin Arena del Fortuna Düsseldorf, con un costo di 11,3 milioni di euro.

Il nuovo terreno sarebbe removibile, con una capacità inizialmente limitata (8252 posti), ma con la possibilità di espansione in caso di una presenza biancoscudata stabile in Serie A o Serie B. I tempi previsti per la realizzazione? Circa due anni. «Scremando varie soluzioni», hanno approfondito i responsabili di Appartenenza Biancoscudata, «siamo arrivati a Montegrotto Terme, grazie alla disponibilità del sindaco Riccardo Mortandello. Abbiamo identificato l’area facendo un paio di sopralluoghi, parlato con i proprietari verificando l’intenzione di vendere i terreni e incontrato più volte l’amministrazione comunale nella sua parte politica e tecnica delineando un’operazione WIN-WIN. Vince il Comune con un’operazione urbanistica a vantaggio dei cittadini. Vince la proprietà Calcio Padova che acquisita i terreni e può programmare uno stadio e/o un centro sportivo di eccellenza, una foresteria, ma anche realizzare un investimento eco-sostenibile a basso costo e a basso impatto, e può realizzare dei ricavi in tempi brevi anche con punti di ristorazione, punti leisure, delle piscine, ed un commerciale di vicinato o media distribuzione. Vincono i tifosi che hanno a disposizione in una location strategica per i trasporti. 4 km da autostrada, 2 da stazione ferroviaria, in un contesto importante per storia e natura, un punto di aggregazione da vivere 365 giorni all’anno».

Il gruppo di supporter patavino ha cercando di aprire un dialogo con la proprietà, cercando di capire se la proposta poteva incontrare il gradimento societario e trovando punti di contatto verbale con l'ad Alessandra Bianchi: «A questo punto, consigliati di non puntare direttamente al proprietario Oughourlina, abbiamo iniziato a dialogare con Alessandra Bianchi, la quale ci riferisce che la società non vuole vendere e che agisce in base ad un programma triennale sostenibile. Abbiamo illustrato ragioni, preventivi, mappe, documenti pubblici. lasciato numeri di telefono e favorito incontri propedeutici ad una conclusione favorevole». La risposta ottenuta, secondo Appartenenza Biancoscudata, è stata la seguente: «Bianchi ha riflettuto a lungo – spiegano – e ci ha riferito che il budget a sua disposizione per questo capitolo di bilancio datole da Oughourlian è di 1 milione. Da qui abbiamo capito la chiara intenzione di non voler assolutamente costruire un centro sportivo come asset societario e di non avere ambizioni».

Le domande su cui la piazza dovrebbe interrogarsi Appartenenza Biancoscudata sono tante, alcune decisamente all'ordine del giorno: «Date le opportunità appena illustrate, e dato quello che sta facendo a Lens, Oughourlian è stato realmente informato delle reali possibilità di crescita attraverso l’acquisizione di terreni, di un centro sportivo e di uno stadio di proprietà? Se è informato, perché non fa un’operazione che dice gli sia stata in precedenza impedita nel Comune di Padova? Non la fa perché capitalizza la società e diventa più di difficile vendita? Perché la proprietà non ha contattato quegli imprenditori che si sono dichiarati disponibili ad una operazione di crescita con l’acquisizione dei terreni?».

Insomma, tra i progetti finiti in soffitta della cittadella dello sport dell'Euganeo, la querelle Plebiscito di quasi un decennio fa, i problemi per tornare a Bresseo o trovare la chiave giusta per accendere il motore su Noventa, i tifosi di Appartenenza chiamano a raccolta l'imprenditoria locale a provare a fare qualcosa per la squadra della città: «Alessandra Bianchi ha detto che se ci sono imprenditori locali pronti a supportarlo in questa operazione cosi vantaggiosa, Oughourlian aprirebbe un tavolo di confronto. Ci appelliamo dunque a chiunque sia interessato a cogliere questa opportunità di farsi avanti».

Il sogno? Tornare in alto e non restare nel limbo della terza serie: «Vogliamo trasparenza su budget e obiettivi. Che si dica la verità di intenti, non siamo la Pergolettese o il Lecco. Esigiamo una solida e trasparente programmazione per i prossimi anni». La chiusura finale è tranchant: «Senza TRASPARENZA e UNITÀ di INTENTI, invitiamo J.O a iscrivere la squadra al prossimo campionato per poi andarsene da Padova».