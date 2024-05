Pugno all'arbitro durante Duomo Rovigo-Arcella, squalificato per 1 anno giovane under 17 rodigino

Ancora violenza, ancora ai danni di un arbitro nel calcio giovanile. Il giudice sportivo della FIGC ha squalificato per un anno di squalifica, fino all’8 maggio 2025, un calciatore degli Allievi Under 17 regionali del Duomo Rovigo, N.A, reo di avere dato un pugno all’arbitro nella gara contro l’Arcella di sabato 28 aprile 2024, terminata con il risultato di parità.



La sentenza: «Riferisce l’arbitro che mentre stava abbandonando il terreno di gioco è stato colpito proditoriamente da dietro da un violento pugno all’orecchio destro, che gli ha procurato forte dolore e senso di stordimento. Riusciva ad identificare l’autore del gesto, mentre si stava allontanando rapidamente, perché indossava ancora la maglia di gara col numero. L’arbitro rientrava a fatica negli spogliatoi e, oltre allo stordimento, notava un leggero arrossamento, cui non ha dato particolare rilevanza. Rientrato a casa in serata, ha accusato forti capogiri, accompagnati durante la notte, da un senso di nausea e dolore. Recatosi al mattino al pronto soccorso, gli è stato riscontrato trauma auricolare destro con prognosi di sette giorni».