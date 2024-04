Pulcini 2014, il 1°Maggio ad Albignasego arriva il 3°Memorial Italo Carminati

Si prospetta una grande giornata di sport e divertimento nel padovano il prossimo 1°Maggio. Ad Albignasego torna il terzo memorial intitolato alla leggenda biancoscudata Italo Carminati, ex calciatore tra le altre di Milan e soprattutto del Padova, scomparso il 17 luglio 2011 all'età di 76 anni. Il torneo è riservato alla categoria Pulcini 2014 e si svolgerà all'interno dello Stadio Massimo Montagna di Albignasego. Otto le squadre invitate: oltre i padroni di casa, parteciperanno a questo memorial settori giovanili di grido come il Bologna, l'Udinese, il Vicenza, l'Academy del Padova, l'Este, il Campodarsego e lo Schio.

La competizione si svolgerà in due gironi con il seguente calendario di incontri:



GIRONE A: BOLOGNA, CAMPODARSEGO, VICENZA, ALBIGNASEGO



Ore 10:00: Bologna-Campodarsego (C1)

Ore 10:00: Vicenza-Albignasego (C2)



Ore 11:30: Bologna-Vicenza (C1)

Ore 11:30: Campodarsego-Albignasego (C2)



Ore 14:30 Bologna-Albignasego (C1)

Ore 14:30: Campodarsego Vicenza (C2)

GIRONE B: UDINESE, ESTE, ACADEMY PADOVA, SCHIO

Ore 10:45: Udinese-Este (C1)

Ore 10:45: Academy Padova-Schio (C2)



Ore 12:15: Udinese-Academy Padova (C1)

Ore 12:15: Este-Schio (C2)



Ore 15:15:Udinese-Schio (C1)

Ore 15:15: Este-Academy Padova (C2)



Le gare finali si disputeranno tra le 16:15 e le 17:00.

Ricordiamo l'importanza storica di Italo Carminati nel Padova. Nato a Segrate nel milanese, Carminati ha disputato cinque campionati di serie B all’ombra del Santo, ed è stato uno dei calciatori che ha fatto la storia del Padova con 127 apparizioni e ben 43 reti, tutte siglate nelle prime quattro stagioni (1963-1967). Storica la doppietta nella semifinale di Coppa Italia giocata all’Appiani il 7 giugno 1967 con cui i biancoscudati vinsero per 3-2 eliminando la Grande Inter di Mazzola, Facchetti, Suarez, Domenghini, reduce dal campionato perso in quel di Mantova per la papera di Sarti sul tiro-cross dell'ex Di Giacomo. Dopo la sua ultima parentesi con il Padova nell’annata 1968-1969, Carminati rimase a vivere in città fino alla scomparsa nel luglio 2017.