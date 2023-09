«Punto importante, il Catanzaro è la migliore squadra affrontata sino a questo momento»

La reazione c'è stata e mister Gorini può considerarsi soddisfatto del punto conquistato sul difficile campo del Catanzare. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico granata. «Siamo partiti forte, direi molto bene», riconosce il Goro. «Nel nostro momento migliore ci siamo abbassati un po' troppo, perdendo le distanze. Conoscevamo le qualità del Catanzaro ed abbiamo preso il pari. Abbiamo sofferto nella ripresa, ma è un punto molto importante per noi. Dopo la sconfitta con il Como abbiamo dato una risposta, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Non sarà facile per nessuno fare punti al Ceravolo e in una gara delicata come questa siamo stati bravi dal punto di vista del temperamento».

Un Cittadella nuovamente aggressivo e con personalità dopo la battuta a vuoto contro il Como, nonostante le sofferenze della ripresa. «Va dato merito al Catanzaro. Nei primi 20-25' abbiamo messo in difficoltà i calabresi e potevamo farlo anche nel secondo tempo. Il problema è che quando corri a vuoto, come è successo a noi nella ripresa, rischi di non trovare le misure. Siamo riusciti a tenere botta e portare a casa un pari importante».

Approccio finalmente reattivo per il Cittadella. «Proviamo sempre ad essere aggressivi, perché ci permette di sopperire a qualche limite tecnico. In settimana abbiamo curato certi aspetti legati all'attenzione, poi è stato bravo Carissoni a trovare il gol».

Un inquadramento su questo campionato. «È la solita serie B. Si può vincere o perdere contro tutti. Le partite sono molto tirate ed equilibrate, dove l'episodio può fare la differenza. Sarà un campionato lungo, con un livello molto alto. Il Catanzaro ha meccanismi molto rodati. Sino a questo momento è la squadra migliore che abbiamo affrontato»