Ribaltone Campodarsego! Salta il direttore sportivo Briaschi nel post gara di Mestre

Per la serie c'eravamo tanto amati. Un comunicato stringato, di appena una riga, poche ore dopo il rocambolesco pareggio patito dal Campodarsego al Baracca di Mestre. Alberto Briaschi non è più il direttore sportivo biancorosso. Poche parole per consumare un divorzio annunciato a fine stagione e che nel post partita mestrino ha vissuto un'accellerata improvvisa: "Il Campodarsego Calcio informa di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Alberto Briaschi per divergenze collaborative con la società".

Insomma, continua la maledizione del ruolo operativo nell'Alta Padovana. Dopo le dimissioni estive, per motivi di causa maggiore, di Tonicello, è il turno di Briaschi, sollevato dall'incarico in un momento delicatissimo della stagione, con la squadra a 2 punti dalla zona playoff e un derby importantissimo al Gabbiano la prossima settimana contro l'Este. Tra le tante operazioni di Briaschi, tanto in entrata come in uscita, giusto ricordare la cessione tra i professionisti, al Pisa, del classe 2005 Andrea Pavanello.