Calcio Padova, l'allenatore Caneo a un passo dall'esonero

L'ennesima sconfitta potrebbe essere fatale per Bruno Caneo: l'allenatore del Padova è a rischio esonero dopo il ko con il Lecco.

Rischio esonero

A spiegare la situazione nel postpartita è stato Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo dei biancoscudati: «La situazione da un po' di tempo non è delle migliori, da un po' di tempo le cose non vanno come devono andare. Esonerare Caneo? Questo è un momento di riflessione in generale, più tardi con Alessandra Bianchi avremo una call con Oughourlian, gli farò presente la situazione e vedremo poi come andare avanti. Certamente non resteremo con le mani in mano, ma per correttezza prima di dirlo alla stampa dobbiamo parlarne tra di noi, soprattutto con Oughourlian. La contestazione dei tifosi nei miei confronti? Ci sta visto il momento. Gli errori sono da dividere tra tutti, ma le mie responsabilità sono certamente maggiori rispetto a quelle degli altri. Sembra che si sia spenta la luce, ne dobbiamo uscire con intelligenza».