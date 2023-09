«Abbiamo messo un mattoncino sul percorso di crescita che ci siamo prefissati»

Il lampo di Balboni, sul campo sempre difficile dell'Azzurra Due Carrare, ha regalato al Monselice la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa Veneto con un turno di anticipo, rendendo così ininfluente il match di mercoledì 20 settembre sul campo del Pozzonovo. Una bella iniezione di fiducia per il gruppo diretto da Paolo Antonioli, non presente quest'ultimo a Due Carrare per un'indisponibilità, pronta ad esordire in campionato domenica 10 settembre contro il Pettorazza San Martino.

Per il Trofeo Veneto ci sarà tempo più avanti per pensarci, con l'avversario già definito per il turno ad eliminazione diretta: il Cavarzere, vincitrice del gruppo 9. Ad analizzare la vittoria biancorossa, dai canali ufficiali del club biancorosso, ecco Marco Sadocco, vice di Antonioli. «Sapevamo le insidie che potevamo incontrare a Due Carrare, alla luce degli avversari e del fatto che veniamo da un mese di preparazione – le parole del viceallenatore biancorosso – Le risposte sono state molto positive: i ragazzi sono rimasti attenti e concentrati per tutti i novanta minuti, concedendo poco o nulla all’Azzurra. Logicamente dobbiamo ancora crescere su altri aspetti, ma abbiamo messo un altro mattoncino sul percorso che ci siamo prefissati. Naturalmente la soddisfazione è doppia, perché la vittoria di ieri e il risultato dell’altra partita del girone ci hanno dato la matematica certezza del passaggio del turno».